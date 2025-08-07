SUSCRÍBETE
Nacional

El contraataque de Orrego en el Tricel: defensa acusa vicios en requerimiento de cores de oposición y pide tenerlo como no presentado

Los abogados del gobernador -Ciro Colombara y Aldo Díaz- presentaron una reposición ante el tribunal en el que exponen errores de los consejeros UDI y republicanos para ingresar el reclamo. Por eso piden que "sin más trámite" el libelo no pueda prosperar.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda
EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

Pasadas las 17.00 horas de este miércoles, los abogados del gobernador Metropolitano Claudio Orrego decidieron estampar una arremetida ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para conseguir que el requerimiento ingresado por el Partido Republicano y la UDI no pueda prosperar.

Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz ingresaron una reposición para impugnar una resolución del Tricel, despachada el martes, que establece que "previo a proveer, ratifíquese personalmente por los consejeros regionales requirentes la presentación de fojas 1, dentro de décimo día hábil, ante la Secretaria Relatora del Tribunal".

El abogado Ciro Colombara. MARIO TELLEZ

En otras palabras, el tribunal le pide a los 16 requierentes que corrijan un asunto de la presentación del libelo para ratificar que son ellos mismos, los consejeros regionales firmantes, quienes ingresaron el requerimiento. El requisito para acreditar las personas que recurren a un tribunal, en todo proceso judicial, es el primer paso de todo.

A juicio de la defensa de Orrego, la resolución del Tricel “otorga un plazo absolutamente extraordinario” para enmendar y que esa decisión del tribunal “no encuentra correspondencia con la norma legal pertinente”. Por eso, piden que “el requerimiento deducido se tenga por no interpuesto, para todos los efectos legales”.

El fundamento de la defensa de Orrego se basa en el artículo 17 de la ley de los tribunales electorales. Esa norma enumera todos los requisitos para que un requerimiento sea tramitado. Al final de esa regla, se consigna que “si la reclamación no cumpliere con cualquiera de los requisitos de este artículo, el tribunal la tendrá por no interpuesta, sin más trámite”.

El motivo principal de la reposición de Orrego apunta a que en el requerimiento de los cores republicanos y de la UDI “no comparecieron quienes supuestamente son los reclamantes, sino que un grupo de abogados sin personería alguna para representarlos, cuestión que hace del todo necesario que el reclamo se tenga por no interpuesto, sin más trámite”.

La defensa del gobernador Metropolitano acusa que los cores no fueron bien identificados y que la representación de sus abogados -Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza- estaría incorrecta. “No pueden dichos abogados otorgarse a sí mismos el poder para representar a otros. Son los representados quienes declaran expresamente, por escrito que confieren el patrocinio y poder a los abogados, para luego, ante el secretario del tribunal correspondiente, autorizar esa declaración”, se lee en el escrito.

Colombara y Díaz añaden que todos esos errores dejan “en evidencia que no existe acto jurídico que autorizar y menos acto jurídico que ratificar, pues el acto a que se refiere la presentación no existe. No concurre acto jurídico alguno de los Consejeros Regionales en el requerimiento de autos”.

En esa línea recalcan que “la Ley no contempla instancia alguna que permita subsanar a los comparecientes un vicio concurrente en su presentación, puesto que se trata de un acto omitido y, por lo mismo, absolutamente inexistente”. Esto, agregan, ya que “el legislador no contempló la posibilidad de subsanación, lo que revela su intención de asegurar un estándar riguroso en la admisión de este tipo de acciones”.

Cuatro de los cinco ministros del Tricel.

En la reposición de 16 páginas la defensa de Orrego además plantea que “la resolución impugnada no solo afecta el derecho de defensa de nuestro representado, sino que también desborda los límites de la legalidad y el debido proceso, desnaturalizando por completo el diseño del legislador, poniendo en riesgo el equilibrio democrático entre las instituciones”.

La arremetida de Orrego ante el Tricel obligará a los ministros -Arturo Prado, Mauricio Silva, Adelita Ravanales, Cristina Gajardo y Gabriel Ascencio- a tomar una postura y resolver la reposición. Quienes suelen litigar ante el Tricel comentan que los magistrados deberán decidir si pese a los errores en la presentación de los cores ellos prefieren darle luz verde para entrar a conocer el fondo, en vez de cerrar la puerta del tribunal antes de ver el fondo del reclamo que alega faltas a la probidad y abandono de deberes.

