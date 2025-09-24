Parisi, ME-O y Mayne-Nicholls dan visto bueno a postulación de Bachelet a la ONU, pero Artés no

Santiago 3 de septiembre 2025. Se realiza la conmemoracion del 30 aniversario del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral; en el Centro Cultural Gabriela Mistral de la comuna de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile

“Creo importante que Chile tenga una candidata, que es la expresidenta, para este organismo internacional tan vilipendiado y maltratado por potencias, que demasiadas veces han decidido violar las reglas y el derecho internacional”.

Las palabras son del candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, respecto de la reciente postulación que hizo el gobierno de Chile de la exmandataria Michelle Bachelet, para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

ME-O añadió: “Es bueno que Chile postule con la expresidenta para demostrar su apoyo al derecho internacional”.

Otro de los candidatos que sinceraron su postura a favor fue Harold Mayne-Nicholls, quien creó una fluida relación con Bachelet cuando él era presidente de la ANFP.

Consultado por este medio, el aspirante al sillón presidencial afirmó: “Por supuesto que apoyaría una eventual nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU”.

“Si ella postula, como Presidente la vamos a apoyar y vamos a desarrollar todo el lobby posible para que sea candidatura sea exitosa”, insistió el expresidente del fútbol chileno.

El candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, en conversación con radio Biobío, también respaldó la postulación de Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

“Haríamos todo lo posible para que ella llegue a esa instancia. Moveríamos toda la estructura de diplomacia y relaciones internacionales para que se logre”, sostuvo Parisi en dicho espacio radial.

Si bien Parisi respaldó el nombramiento de la exjefa de Estado para el cargo en la ONU, consideró que este organismo “es una caja pagadora de favores políticos”. Sin embargo, añadió, “que la señora Bachelet logre esa instancia, claramente la apoyaríamos con todo el poder del gobierno y todas nuestras conexiones internacionales”.

Sin embargo, ante los requerimientos de La Tercera, no fue posible que Parisi reiterara sus dichos.

Por su parte el candidato Eduardo Artés también cargó contra la ONU. “Es inoperante e incapaz de defender los derechos humanos”, dijo.

Junto con ello, también lanzó sus dardos contra Bachelet. La expresidenta, aseguró el candidato, “fue una administradora del sistema neoliberal y sus excelentes relaciones con Estados Unidos”.

“Por lo tanto, ella como secretaria general de las Naciones Unidas no sería ningún aporte para cambiar el sistema ni tampoco beneficia a Chile”, agregó Artés.

Y remató: “No apoyamos ni negamos la candidatura a las Naciones Unidas de Bachelet. Es indiferente”.

Sin la derecha y apoyo de Jara

Días atrás, los otros candidatos ya han manifestado su postura.

El primero fue Johannes Kaiser, quien sostuvo, de manera contradictoria, que “No voy a oponerme, pero no la voy a respaldar... Hasta hoy tenemos la sospecha de que llegó a ser alta comisionada en razón de un acuerdo que trajo haitianos a Chile”.

José Antonio Kast, por su parte, afirmó que “la expresidenta está en todo su derecho de hacer las postulaciones que estime conveniente... Dejemos que ocurran las cosas y después nos pronunciamos... Hoy día los hechos no están sobre la mesa, sino que son especulaciones”.

“Para esa elección (en la ONU) queda más de un año y yo por lo menos me estoy concentrando en lo que a los chilenos hoy día les complica”, afirmó, en tanto, Evelyn Matthei.

Como era natural, la presidenciable oficialista, Jeannette Jara (PC), destacó la figura de la expresidenta. “Su experiencia y liderazgo son garantía para enfrentar los grandes desafíos globales”, dijo el lunes la abanderada, quien este miércoles, emplazó a los candidatos opositores a dejar la “mezquindad y tener visión de Estado”.