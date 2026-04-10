Parlamentarios oficialistas respaldan idea de ampliar plan “Escuelas Protegidas” a universidades

Esta mañana, la ministra vocera Mara Sedini afirmó que el gobierno del Presidente José Antonio Kast evaluará ampliar el proyecto “Escuelas Protegidas” a las universidades, luego de la agresión sufrida el miércoles por la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, al interior de la U. Austral de Valdivia.

“Todo lo vamos a evaluar, esto es muy reciente”, sostuvo Sedini en declaraciones a Mesa Central, de Canal 13.

Y en este mismo sentido, más tarde en la jornada la ministra de Educación, María Paz Arzola, no descartó la posibilidad, al relevar que “si los parlamentarios quieren añadir indicaciones que permitan fortalecer el proyecto (...), el parlamento precisamente es el lugar propicio para tener estas discusiones”.

Al respecto, un grupo de parlamentarios oficialistas hicieron pública su intención de avanzar en la medida.

La diputada republicana Valentina Becerra, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara, dijo valorar que el gobierno “muestre apertura para ampliar el proyecto Escuelas Protegidas al ámbito universitario. Es una decisión necesaria y oportuna”.

Agregó que “desde nuestro sector, ya habíamos planteado formalmente esta solicitud al Ejecutivo, advirtiendo que la violencia no se limita a los colegios. El lamentable episodio sufrido por la ministra Ximena Lincolao en la UACh confirma que las comunidades académicas también requieren entornos seguros para el diálogo y el desarrollo del conocimiento. Estaremos disponibles para respaldar al gobierno en este proyecto”, relevó.

Por su parte, el diputado Germán Verdugo (PNL), también miembro de la instancia legislativa, sostuvo que “como Partido Nacional Libertario, somos categóricos al señalar que no existe libertad académica si no hay seguridad básica para ejercerla”. En este marco, valoraron que el Ejecutivo “se abra a ampliar el proyecto Escuelas Protegidas a las universidades. Es urgente garantizar que ningún estudiante, docente o autoridad sea violentado por pensar distinto. El Gobierno contará con todo nuestro respaldo para recuperar los campus de manos de esas minorías violentas que hoy pretenden capturar la educación superior”, cerró.

Pérdida de gratuidad en universidades

Cabe recordar que, esta misma jornada, la bancada de diputados de la UDI anunció que presentará un proyecto para extender la pérdida de la gratuidad en la educación superior a estudiantes de este nivel educativo que sean condenados por delitos graves.

Así lo informó el presidente de la comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla (UDI), junto a sus pares Ricardo Neumann y Omar Sabat, en el marco de la agresión sufrida por la ministra Lincolao.

“La gratuidad no puede convertirse en un beneficio que esté desligado del comportamiento de las personas”, manifestó, al respecto, el diputado Bobadilla.

Por su parte, el diputado Neumann sostuvo que “el principio es básico y de sentido común: Quien violenta lo que es de todos, no puede seguir recibiendo beneficios pagados por todos”, por lo que indicó que “gratuidad, transporte y subsidios, todo debe ponerse en cuestión para quienes optan por atacar lo público, independiente si están en colegios, universidades o cualquier otro contexto”.