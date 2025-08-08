Partido de Jaime Mulet propone a Fulvio Rossi y Alejandro Navarro como candidatos al Congreso

El miércoles por la mañana, en una nueva jornada de negociación entre el oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) para intentar construir un pacto parlamentaria unitario, los representantes de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) pusieron dos nombres sobre la mesa que sorprendieron a los demás dirigentes.

Uno de ellos fue del Fulvio Rossi, exmilitante del Partido Socialista (PS) y de Amarillos por Chile, hoy independiente. La idea del partido que lidera el diputado y excandidato presidencial Jaime Mulet es que el exparlamentario postule al Senado por la Región de Tarapacá, cargo que ya ocupó entre 2010 y 2018.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Antes del acercamiento con los Regionalistas Verdes, Rossi exploró otra opción: competir, por esa misma circunscripción, a través de su expartido, el PS, el que presidió en 2010. Sin embargo, rápidamente le cerraron las puertas.

La última aventura electoral de Rossi fue en 2017, cuando -como independiente- intentó conseguir un escaño senatorial, también en representación de Tarapacá. En esa ocasión, obtuvo un resultado contundente: se posicionó como la segunda mayoría en la circunscripción, solo superado por el actual senador Jorge Soria (PPD). Sin embargo, no resultó electo.

Pese a que Rossi fue propuesto por esta colectividad, cercanos a él aseguran que también tiene una oferta de otro partido, pero que aún no ha definido si finalmente se anima a competir.

El otro nombre que los negociadores de la FRVS -Patricio Neira y Mónica Sánchez- pusieron sobre la mesa que comparten con el resto de la alianza, fue el del también exsenador Alejandro Navarro. En su caso, la idea del partido es que llegue a la Cámara de Diputados, ya sea en el distrito 20° (Concepción, Talcahuano, Chiguayante) o el 21° (Los Ángeles, Arauco, Lota).

La zona en que finalmente él compita, afirman en la colectividad, será determinada por la negociación con las demás colectividades. Hoy ambos distritos son opción.

Navarro ya había sido diputado -y también senador- por comunas de la región del Biobío. Y, el año pasado, fue candidato a la Gobernación. Perdió estrepitosamente: en la segunda vuelta obtuvo un 27% de las preferencias -282 mil votos- y fue derrotado por Sergio Giacaman.

Pese al mal resultado, en la FRVS creen que esa elección le dio visibilidad a Navarro, lo que facilitaría que esta vez sí resulte electo.

Sin embargo, su eventual candidatura genera resistencia en el oficialismo. De hecho, el exsenador ya tuvo descuelgues en su campaña del año pasado, marcada el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela. Esto debido a que, en el pasado, Navarro defendió los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.