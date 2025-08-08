SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Partido de Jaime Mulet propone a Fulvio Rossi y Alejandro Navarro como candidatos al Congreso

Ambos nombres fueron mencionados por la Federación Regionalista Verde Social en la mesa negociadora del oficialismo y la DC. El de Navarro fue cuestionado ampliamente por el oficialismo el año pasado, por su vínculo con Venezuela. Y Rossi, en tanto, tiene otra oferta.

Cristóbal FuentesPor 
Cristóbal Fuentes

El miércoles por la mañana, en una nueva jornada de negociación entre el oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) para intentar construir un pacto parlamentaria unitario, los representantes de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) pusieron dos nombres sobre la mesa que sorprendieron a los demás dirigentes.

Uno de ellos fue del Fulvio Rossi, exmilitante del Partido Socialista (PS) y de Amarillos por Chile, hoy independiente. La idea del partido que lidera el diputado y excandidato presidencial Jaime Mulet es que el exparlamentario postule al Senado por la Región de Tarapacá, cargo que ya ocupó entre 2010 y 2018.

Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Antes del acercamiento con los Regionalistas Verdes, Rossi exploró otra opción: competir, por esa misma circunscripción, a través de su expartido, el PS, el que presidió en 2010. Sin embargo, rápidamente le cerraron las puertas.

La última aventura electoral de Rossi fue en 2017, cuando -como independiente- intentó conseguir un escaño senatorial, también en representación de Tarapacá. En esa ocasión, obtuvo un resultado contundente: se posicionó como la segunda mayoría en la circunscripción, solo superado por el actual senador Jorge Soria (PPD). Sin embargo, no resultó electo.

Pese a que Rossi fue propuesto por esta colectividad, cercanos a él aseguran que también tiene una oferta de otro partido, pero que aún no ha definido si finalmente se anima a competir.

El otro nombre que los negociadores de la FRVS -Patricio Neira y Mónica Sánchez- pusieron sobre la mesa que comparten con el resto de la alianza, fue el del también exsenador Alejandro Navarro. En su caso, la idea del partido es que llegue a la Cámara de Diputados, ya sea en el distrito 20° (Concepción, Talcahuano, Chiguayante) o el 21° (Los Ángeles, Arauco, Lota).

La zona en que finalmente él compita, afirman en la colectividad, será determinada por la negociación con las demás colectividades. Hoy ambos distritos son opción.

Navarro ya había sido diputado -y también senador- por comunas de la región del Biobío. Y, el año pasado, fue candidato a la Gobernación. Perdió estrepitosamente: en la segunda vuelta obtuvo un 27% de las preferencias -282 mil votos- y fue derrotado por Sergio Giacaman.

Pese al mal resultado, en la FRVS creen que esa elección le dio visibilidad a Navarro, lo que facilitaría que esta vez sí resulte electo.

Sin embargo, su eventual candidatura genera resistencia en el oficialismo. De hecho, el exsenador ya tuvo descuelgues en su campaña del año pasado, marcada el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela. Esto debido a que, en el pasado, Navarro defendió los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Más sobre:Elecciones 2025PolíticaFulvio RossiLa Tercera PMAlejandro Navarro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Querellante acorrala defensa de Monsalve y entregará chats de Providel en queja formal ante Defensoría Metropolitana Norte

Un pago de $ 80 millones y una víctima que fue estudiada previamente: los detalles del secuestro del empresario en Quilicura

Cancillería “expresa su más enérgica condena” por la aprobación del plan de Israel para la ocupación de Gaza

Diputadas RN valoran avance del proyecto para garantizar espacios públicos más seguros para las mujeres

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Muere Manuel Contreras Valdebenito, hijo del exjefe de la DINA

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

5.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio
Chile

Rivalidad entre “lotes” y alta demanda de cupos parlamentarios agitan la caldera del Frente Amplio

Rechazo por Calisto y nudos en Coquimbo y Malleco: los pendientes del acuerdo entre Chile Vamos y Demócratas

Semana negra de Jara enciende las alertas en el oficialismo y abre cuestionamientos por falta de relato

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente
Negocios

La elección de Sonami tiene pimienta: el actual presidente contra un histórico dirigente

Sorpresivo IPC de julio reduce las posibilidades de que el Banco Central recorte la tasa de interés en septiembre

Sindicatos bancarios en pie de guerra por eliminación del feriado bancario: se preparan para una “gran paralización”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol
El Deportivo

Jugadores vs. árbitros: el golpe de timón de Roberto Tobar a los jueces en medio de la crisis que revuelve al fútbol

Manuel Mayo explica por qué no llegó Eduardo Vargas a la U

¿Vuelve a Chile? Gustavo Quinteros reaparece y entrega luces de su futuro

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka
Cultura y entretención

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel
Mundo

Netanyahu expresa su “decepción” al canciller de Alemania por el “embargo de armas” a Israel

Trump autoriza al Pentágono a usar fuerza militar para atacar a carteles de droga latinoamericanos

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?