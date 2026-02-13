Partido Radical anuncia que realizará reclamación ante el Tricel por disolución ordenada por el Servel

02.12.2019 FACHADA PARTIDO RADICAL, TRAS REUNION SOSTENIDA POR TEMA DE LA CONSTITUCION, CON JEFES DE PARTIDOS, SEDE UBICADA EN PARIS CON LONDRES, SANTIAGO FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA

El Partido Radical anunció la tarde de este jueves que iniciará un proceso de reclamación para impugnar lo ordenado por el Servicio Electoral (Servel), en torno a la disolución de la colectividad luego de los resultados electorales de las pasadas elecciones parlamentarias y presidenciales.

Cabe recordar que el Servel comunicó esta jornada la disolución de 13 partidos de acuerdo a la normativa vigente, que establece que las colectividades deben alcanzar un 5% de los votos válidamente emitidos para mantener su vigencia.

Por lo anterior, se ordenó disolver al Partido Radical de Chile, Partido Evolución Política, Partido Federación Regionalista Verde Social, Partido Igualdad, Partido Popular, Partido Social Cristiano, Partido de los Trabajadores Revolucionarios, Partido Humanista, Partido Alianza Verde Popular, Partido Demócratas Chile, Partido Movimiento Amarillos por Chile, Partido Ecologista Verde y al Partido Acción Humanista.

Tras esto, a través de una carta a la militancia, el Partido Radical de Chile señaló que la operatividad del partido estará vigente, pese a la resolución N°248 del Servel, hasta el próximo 12 de marzo “si no se realizase ninguna acción de reclamación”.

Esto, aseguran, “ya que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) debe tomar conocimiento y aprobar o rechazar la resolución señalada”.

En esa línea, agregan que iniciarán un proceso para impugnar la disolución del Partido Radical. “En paralelo, los abogados designados por el Partido Radical de Chile, encabezados por el exsenador Guillermo Vásquez, se encuentran preparando las acciones de reclamación correspondientes ante el Tricel”.

Incluso, señalan, están dispuestos a llegar con su reclamo al Tribunal Constitucional.

La tienda liderada por Leonardo Cubillos sostiene que las acciones anunciadas buscan que la vía “que nos permita seguir superviviendo, sea a través de un mecanismo de reinscripción con los bienes del partido bajo resguardo, o en su defecto, vía fusión con otra colectividad u otro mecanismo que nos permita la ley”.

Por último, hacen un llamado a los adherentes a “mantener la serenidad y la convicción”, ya que en el PR afirman que “agotaremos todas las vías institucionales” para asegurar “la continuidad del radicalismo”.

16/06/2025 - LEONARDO CUBILLOS - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

PR critica reforma al sistema político que impulsa el gobierno

En la misiva enviada a sus militantes, la colectividad también critica la reforma al sistema político, con la que se busca fijar un umbral del 5 % de los votos para acceder a los escaños que ofrece el Congreso.

Según el PR, la modificación a los umbrales de votación “puede debilitar el sistema democrático”.

“Cualquier llamado que se realice hoy a un proceso de reinscripción del partido bajo el argumento de evitar las nuevas normas de afiliados de la Reforma al Sistema Político no es seria ni responsable, ya que las normas de derecho público rigen ‘in actum’ por lo que se deberá cumplir con la ley 18.603 que esté vigente al momento de que el Servel apruebe la nueva colectividad y no con las que se inicia el proceso”, agrega el partido.