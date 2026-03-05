Paulina Vodanovic cita a reunión en medio de dudas del PS sobre asistir al cónclave del gobierno

Este jueves, a las 9.00 horas sesionará la mesa del Partido Socialista (PS). La instancia fue citada por la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, ante las dudas que algunos militantes le han hecho saber sobre la conveniencia de asistir al cónclave que organizó La Moneda para despedir el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El evento organizado por el Ejecutivo, al que están convocados todos los partidos oficialistas, se realizará este viernes en la sede de Santiago del Congreso Nacional, de 14.00 a 20.00 horas. Los detalles de la cita fueron especificados el lunes en el comité político que congregó a ministros y jefes de partido en La Moneda. En representación del PS asistió el diputado y vicepresidente Arturo Barrios, puesto que en ese momento Vodanovic estaba en España.

Este miércoles, en conversación con el podcast Cómo te lo explico, Vodanovic sinceró que en su partido “hay todavía quienes se sienten bastante heridos” por las recriminaciones que recibieron por parte de diputados del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) tras la absolución de Claudio Crespo, por -en 2023- haber aprobado la ley Nain-Retamal.

A raíz de esos cruces, ocurridos a mediados de enero, el PS -en conjunto con el Socialismo Democrático- suspendió su participación en las actividades de gobierno -como el comité político y el cónclave que se planeaba en ese entonces- e impidieron su realización durante el verano.

Recién el lunes 2 de marzo, La Moneda pudo concretar un comité político. En esa ocasión, según dijo la timonel en el podcast, “hubo algunos diputados que manifestaron que no deberíamos haber ido al comité político el lunes”.

“Yo creo que hay que avanzar, pero sin duda (el conflicto con el PC y el FA) fue un episodio que ha dolido en el PS”, dijo la senadora.

En relación al cónclave que prepara La Moneda, Vodanovic sostuvo que se trata de “un acto final del gobierno, con todos quienes participaron del gobierno”. En ese sentido, afirmó que “nosotros fuimos un partido importante del gobierno y, por tanto, vamos a asistir”. De todas formas, reconoció que “efectivamente hay quienes todavía manifiestan que no se sienten conformes con lo que ha ocurrido”.

Consultada sobre si hay socialistas que han mostrado resistencia ante la idea de asistir al cónclave, la timonel respondió que “hay quienes me lo han manifestado”.

Uno de los socialistas que no quiere asistir en el senador Fidel Espinoza. “Encuentro que es un absurdo que nos llamen ahora para hacer análisis, cuando nunca nos convocaron cuando perdimos el plebiscito constitucional y las municipales. No tiene sentido alguno. No asistiré”, dijo a este medio.

“Aquí están citados alcaldes, parlamentarios, miembros de la mesa. Mañana vamos a tener una reunión de mesa donde creo que es importante saber a qué vamos, cuál es el mensaje de este acto final desde el PS, cuál es el análisis breve que se va a poder hacer, porque evidentemente en una actividad donde va a haber, no sé, 200 personas, es difícil poder llegar a conclusiones acabadas”, explicó la timonel.

Otro partido con dudas sobre su asistencia al cónclave es la Democracia Cristiana (DC), el que de forma inédita fue invitado al evento organizado por el gobierno de Boric.

El lunes de esta semana, el presidente (s) de la colectividad, Óscar Ramírez, anunció que aceptó la invitación del gobierno. El martes por la tarde, La Tercera dio a conocer que varios integrantes del consejo nacional de la DC mostraron reparos frente a la participación de la colectividad en el cónclave.

Horas después, la bancada de senadores de la DC reforzó el punto. En una conferencia de prensa, ellos exigieron que el partido se reste del cónclave. “Me parece una chacota política”, criticó el senador Iván Flores.

Durante la mañana del miércoles, Flores subió el tono y emplazó a Ramírez. Le dijo que si quiere ir, que lo haga a título personal, o bien que renuncie a la presidencia de la colectividad.

La mesa directiva de la DC sesionó ayer por la tarde. Ahí se decidió que Ramírez sea quien tome la decisión sobre si asisten o no. Él informó que se tomará unas horas para pensarlo.