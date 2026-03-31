Peñalolén descubre banda que facilitaba la obtención fraudulenta de licencias de conducir

Durante la jornada de este martes, la Unidad Anticorrupción de la Municipalidad de Peñalolén descubrió una banda dedicada a facilitar la obtención fraudulenta de licencias de conducir a través de la intervención de exámenes teóricos con dispositivos tecnológicos.

Los antecedentes recopilados en la investigación indican una operación coordinada entre dos sujetos, ambos identificados, que citaban a sus clientes en las cercanías de un strip center de la comuna, utilizando dispositivos de comunicación encubiertos para entregar respuestas en tiempo real durante los exámenes por sumas que fluctuaban entre los $200.000 y $500.000.

Uno de los sujetos tiene registros de ofrecer clases de conducir particulares certificadas y habría trabajado como personal administrativo de la Dirección de Tránsito de un municipio de la Región Metropolitana.

Desarticulan banda que facilitaba obtención fraudulenta de licencias de conducir en Peñalolén

La investigación inicio tras la detención de un sujeto que grababa con su teléfono móvil y transmitía en vivo las respuestas del examen de conducir, lo que activó los protocolos internos y una indagatoria que ya contaba con antecedentes previos por denuncias similares.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, condenó los hechos. “Este tipo de prácticas no solo constituye un delito, sino que representa un riesgo para la seguridad de todos los vecinos y vecinas. No vamos a tolerar redes que busquen vulnerar el sistema para obtener licencias de conducir de manera fraudulenta”, recriminó.

En tanto, el municipio anunció que presentará una querella contra los responsables, quienes operaban en distintas comunas de la Región Metropolitana.