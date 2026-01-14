Pía Adriasola prepara el regreso de la primera dama a La Moneda: sostiene encuentros con Luisa Durán, Marta Larraechea y Cecilia Morel

Este martes, la esposa del presidente electo José Antonio Kast, María Pía Adriasola, agradeció los encuentros sostenidos con ex primeras damas, proceso que culminó con una reunión con Cecilia Morel, viuda del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera. En ese contexto, también valoró las citas mantenidas con Luisa Durán, esposa del ex mandatario Ricardo Lagos, y con Marta Larraechea, esposa del ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

La abogada ha estado trabajando durante los últimos días en la preparación del regreso de la figura de la primera dama a La Moneda, luego de que durante la administración de Gabriel Boric se eliminara formalmente ese rol, el cual fue ejercido por Irina Karamanos.

A través de su cuenta de Instagram, Adriasola publicó fotografías con las tres ex primeras damas , instancia en la que aprovechó de agradecerles por los encuentros.

“De todo corazón agradezco a Luisa Durán, a Martita Larraechea y a Cecilia Morel, quienes con mucha amabilidad me recibieron en sus casas y me transmitieron la riqueza de sus experiencias y los desafíos que vivieron como primeras damas de la Nación", señaló Adriasola.

Adriasola agregó que “desde su originalidad, cada una de ellas ha aportado enormemente al desarrollo de iniciativas que han tenido un impacto social muy importante, y han quedado en la memoria de todos los chilenos”.