Tohá tras emitir su voto: “Hay un proceso que el país intentó, que se terminó aquí”

Pasadas las 16.15 de la tarde, la ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó a emitir su sufragio, acompañada de asesores y sus escoltas. De esta manera, se disiparon las dudas sobre su concurrencia, dado que el jueves se confirmó que se había contagiado de Covid.

Según explicó la secretaria de Estado, fue autorizada por un doctor para concurrir a sufragar, pero con mascarilla y precaución.

Sobre el proceso de votación, Tohá dijo que “sea cual sea el resultado de hoy día, eso va a depender de lo que dictamine el pueblo hoy en las urnas, hay una etapa que termina, hay un proceso que el país intentó que se terminó aquí”.

“En adelante lo que nos espera es hacer un gran esfuerzo por sacar aprendizajes, por cumplir el mandato del pueblo, sea uno u otro, en un caso implementar la nueva constitución, en otro caso asumir que la ciudadanía está indicándonos que esta manera de hacer política no les pareció bien, buscar otra distinta y sin duda atender las prioridades ciudadanas, porque en cualquier escenario gane el “A favor” o gane el “En contra”, sabemos que los chilenos y las chilenas quieren seguridad, quieren empleo, quieren una economía que funcione y que traiga progreso, quieren mejores pensiones y quieren una salud que responda a sus necesidades. Y esas son prioridades que no podemos dejar de lado”, recalcó.

En cuanto a la jornada, dijo “ha estado durante todo el día andando como es habitual, de manera muy ordenada” y agregó que “los datos preliminares muestran una buena participación, pero no podemos todavía hacer evaluaciones hasta que no termine la jornada y no tengamos, digamos, números formales al respecto”.

“Es importante decir que hemos tenido en este proceso distintos momentos de votación, distintos resultados. Algunos han estado contentos, otros han estado tristes, pero siempre las personas han respondido de una forma muy responsable, muy cívica, y el proceso electoral ha sido ordenado, ha sido correcto y ha dado resultados confiables. Y esperamos que hoy día no sea la diferencia, sino que se confirme esa tradición tan importante, tan valiosa que Chile tiene”, enfatizó.

Asimismo, la secretaria de Estado sostuvo que se espera que los resultados sean dados a las pocas horas de que se cierren las mesas: “Porque cuando son votaciones de este tipo, binarias, el recuento es muy rápido. En general, Chile tiene resultados muy rápidos de sus elecciones, es como un país, en ese sentido, récord. Pero cuando son votaciones así tan simples, en que hay solo dos opciones, es aún más rápido. Así que hoy día, muy temprano, vamos a tener resultados, salvo en el caso que fuera un número muy estrecho, que ahí hay que esperar hasta el último minuto para llegar a conclusiones”.