“Populismo, engañar a la gente y saltarse las reglas”: Lavín, Desbordes, Sichel, Maldonado y Briones critican programa de gobierno de Daniel Jadue (PC)

Esta jornada el candidato presidencial del PC, Daniel Jadue presentó los ejes de su programa de gobierno en caso de llegar a La Moneda en 2022.

Dentro de las principales propuestas del también alcalde de Recoleta están el fin al sistema de AFP, retiro del 100% de los fondos de las cuentas previsionales, impuesto permanente a los altos patrimonios, royalty a los recursos naturales, refundar las policías y fin al Crédito con Aval del Estado, entre otras.

Ideas que fueron criticadas por algunas de las otras figuras que también aspiran llegar a La Moneda como Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Sebastián Sichel (Ind.), Ignacio Briones (Evópoli) y Carlos Maldonado (PR).

“Las propuestas de Daniel Jadue son muy malas. Condena a los futuros pensionados a una vejez de miseria. Retirar el 100% de los ahorros previsionales lo único que logra es dañar a la gente, es generar un espejismo, construir una ilusión en base a nada. Me parece de una irresponsabilidad tremenda”, comenzó diciendo Desbordes.

El exministro de Defensa también criticó duramente la propuesta de “refundar Carabineros...Yo le pido a Daniel, termina con tu obsesión con las FF.AA., con los Carabineros. Modernicemos Carabineros, todo lo que quieras. Para qué seguir con esta guerra contra los uniformados. Dejemos la lógica del Sí y el No atrás de una vez por todas. 30 años después seguimos PC versus FF.AA. Y Carabineros. ¡Hasta cuando!”.

Joaquín Lavín (UDI), por su parte también cuestionó las propuestas de Jadue, y aseguró que “después de la pandemia lo que más se necesita es recuperar los trabajos. ¿Cuáles son las medidas reactivadoras de la economía del programa de Jadue? Ninguna. ¿Cuánto empleo va a crear el programa de Jadue? Cero. ¿Y cómo vamos a combatir el narcotráfico y la delincuencia? ¿Legalizando la marihuana? No”.

Carlos Maldonado (PR), Sebastián Sichel (Ind.), Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN) y Joaquín Lavín (UDI).

El independiente Sebastián Sichel indicó que “hay una obsesión con robarle o con quedarse con los recursos de las personas que ahorran por el fruto de su trabajo todos los días. Creo que debiéramos estar mucho más preocupados de cómo subir las pensiones en Chile y cómo administrarlas bien. Y lo que parece es que muchos lo que quieren es ver cómo se pueden hacer de esa plata que los chilenos han ahorrado sistemáticamente”.

Para agregar que “creo que hay distintas visiones de país, una de extrema izquierda que lo que dice todo el día es que hay que financiar la política y el Estado y que así se hace justicia. Y otros como yo que creemos que tenemos que tener un proyecto distinto y que sabemos que el mérito y el esfuerzo es lo que saca a los países adelante”.

Maldonado, en tanto, pidió que “hablemos en serio, ofrecer el retiro del 100% de los fondos de pensiones es populismo, pan para hoy y hambre para mañana para las y los trabajadores del país. Nuestra propuesta es mejorar las pensiones a través de un fuerte aporte estatal, pero manteniendo los fondos y el aporte individual, porque no se mejora algo sacando lo que hay. A lo que hay, hay que agregarle más para que el resultado sea mejor”.

Mientras que Briones sostuvo que aquí “hay dos cosas que él (Jadue) no le dice. Primero, hecho el retiro, a usted le van a subir la cotización a el doble o más. Y dos, esa plata ya no será suya como ocurre hoy, sino que irá a un sistema de reparto y no a su cuenta”.

“Respecto al primero punto, entonces será el préstamo más caro que le hayan dado en su vida. Le van a pedir la plata de vuelta y con creces. respecto a lo segundo, sacar el 100% nos lleva a un sistema de reparto por definición. Porque sin fondos la cotización que subirá será para pagar las pensiones de quienes vayan jubilando y no para usted. Por último, digámoslo con claridad. En esta elección presidencial hay dos proyectos en disputa. Daniel Jadue reivindica saltarse las reglas, dar recetas mágicas y cree que la justicia social es sin desarrollo económico”, cerró el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera.

Mientras que Gabriel Boric, la carta presidencial del Frente Amplio que competirá con Jadue en primarias legales para definir una candidatura única, evito referirse al programa de gobierno del comunista y aseguró que el viernes él dará a conocer su propuesta desde Magallanes.

“Me parece muy positivo que las diferentes candidaturas pongan a disposición del escrutinio público y del debate los distintos programas presidenciales”, dijo el diputado.