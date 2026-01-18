Presidente Boric arribará este domingo al Biobío para monitorear incendios forestales

El Presidente Gabriel Boric se dirigirá este domingo al Biobío para realizar un seguimiento a la emergencia por incendios forestales que enfrenta esta región y Ñuble desde la tarde del sábado.

La emergencia llevó a que el mandatario decretara estado de excepción para ambas regiones durante la madrugada del domingo, lo que llevó a un despliegue de las Fuerzas Armadas y a la instalación del contraalmirante Edgardo Acevedo como jefe de la Defensa Nacional en Biobío y del general Carlos Urrutia Aray en Ñuble.

En ese contexto, Boric despegará la tarde de este domingo desde Santiago por el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (Fach). Estará acompañado por las ministras de Salud, Ximena Aguilera, y de Desarrollo Social, Javiera Toro.

Se espera que aterrice en la Región del Biobío en el Aeropuerto Carriel Sur para reunirse con autoridades regionales y personal de Senapred, Conaf, Carabineros y PDI.

Por otro lado, el ministro del Interior Álvaro Elizalde se dirigirá hacia la comuna de Chillán, en la región de Ñuble, para coordinar la situación de la emergencia en la región.