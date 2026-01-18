Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

Tras una sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) desde la sede central, las autoridades nacionales realizaron un balance de la afectación hasta la mañana del domingo de los incendios forestales que se han desarrollado desde la tarde del sábado en las regiones de Ñuble y Biobío.

La situación más dramática se ha vivido con el desarrollo del incendio Trinitarias, que se inició en la comuna de Concepción, pero que debido al avance por los vientos y las altas temperaturas posteriormente afectó también a las comunas de Penco y Tomé. Por el momento, ha provocado una afectación calculada por Conaf de 2.136 hectáreas.

En ese contexto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, detalló el despliegue por parte del Ejecutivo, con la asistencia del subsecretario de Interior Víctor Ramos y de Defensa, Ricardo Montero. Posteriormente, también señaló la presencia del Presidente Gabriel Boric en la Región del Biobío.

Hasta las 11 de la mañana del domingo, había un total de 24 incendios forestales en combate a nivel nacional.

En Ñuble, nueve estarían desarrollándose en la región. En el caso de Biobío, cinco estarían siendo combatidos por los equipos de emergencia.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) detallaron a las 9:30 la afectación en hectáreas de la emergencia. En el caso de la región de Ñuble , cerca de 5000 hectáreas han resultado quemadas por los focos en las comunas de Ranquil, Quillón, El Carmen, Bulnes, Coelemu, Pinto y San Nicolás.

En el caso del Biobío , alrededor de 3.800 hectáreas han resultado quemadas. La afectación se ha centrado en las comunas de Concepción, Penco y Laja.

Sin embargo, tras el Cogrid, Elizalde señaló con información del director de Conaf que la afectación total entre las dos regiones estaría por sobre las 20 mil hectáreas.

“Quiero recordar que los incendios se consideran de magnitud cuando destruyen o afectan más de 200 hectáreas. Nosotros tenemos muchas veces incendios menores que, de todas maneras, generan daño y que pueden costar la vida de una persona. De hecho, el fallecido en Bulnes correspondería a un incendio de cinco hectáreas”, explicó.

Para inmediatamente agregar: “Por tanto, todo incendio es peligroso y hay que tomar las medidas correspondientes para evitarlo y para enfrentarlo. Pero cuando ya afectan más de 200 hectáreas, se consideran incendios de magnitud y estaríamos hablando de aproximadamente 20.000 hectáreas afectadas en estas zonas”.

Por otro lado, Elizalde comentó el despliegue realizado para el combate de la emergencia .

“Hay 11 aeronaves en la región de Ñuble, con 10 brigadas; y 13 aeronaves en la región de Biobío, con 25 brigadas. Junto a ellos hay un despliegue importante de parte de Bomberos, que efectivamente han desarrollado un trabajo muy relevante en la zona durante toda la noche. En el caso de la región de Ñuble hay 1.200 bomberos desplegados y 168 carros. En el caso de la región de Biobío, 2.500 bomberos y 264 carros”, detalló.

Situación de personas afectadas

Elizalde también compartió el detalle de las personas que han debido resguardarse en albergues debido a la destrucción generada.

Según detalló el ministro del Interior, solo en Ñuble, se han establecido seis albergues y más de 160 personas han tenido que buscar refugio en ellos.

En el caso del Biobío, 700 personas han buscado resguardo en los ocho lugares disponibles.

Por otro lado, la directora de Senapred, Alicia Cebrían, también abordó el funcionamiento de las alertas SAE y reiteró que el combate de la emergencia continúa.

“Entendemos y, por supuesto, somos muy empáticos con las personas ante la necesidad de querer saber sobre sus bienes, sobre sus viviendas, pero el incendio sigue en combate en la comuna de Penco y también algunos focos siguen en combate en la región de Ñuble”, señaló al respecto.

Por otro lado, también mencionó la destrucción de dos establecimientos educacionales en el Biobío .

“Hay dos establecimientos destruidos por el incendio, uno en Penco y otro en Tomé, y 51 pacientes fueron trasladados desde el hospital de Penco a otros hospitales de la zona porque había humo que los podría afectar y, por tanto, esas tareas de evacuación se realizaron durante la madrugada”, detalló Elizalde.