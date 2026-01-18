Presidente Boric viajará a Ñuble y Biobío tras declararse estado de catástrofe por incendios

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó este domingo 18 de enero que el Presidente Gabriel Boric viajará a las regiones de Ñuble y Biobío, afectadas por los múltiples incendios forestales que mantienen a más de 50 mil personas en alerta o evacuación.

“El Presidente Boric ha resuelto apersonarse, viajar directamente a la zona, tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado”, señaló Elizalde en el balance central tras la reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

El titular de Interior destacó que, junto con la visita del Mandatario, se mantiene el despliegue de todos los recursos necesarios: brigadas de Conaf, Bomberos, Fuerzas Armadas y aeronaves en combate activo. “Estamos desplegando las ayudas en los lugares donde se han controlado los incendios para hacer el catastro de personas afectadas y que cuenten con el apoyo del Estado para enfrentar esta situación tan difícil”, afirmó.

Además, Elizalde enfatizó el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía para evitar nuevos focos de incendio, recordando que las capacidades de combate son limitadas pese a la inversión récord realizada. Advirtió que, de ser necesario, se evaluará la implementación de toque de queda nocturno para limitar la movilidad y reducir riesgos durante la emergencia.

Reagendación del viaje del Presidente

Originalmente programado para este lunes 19 de enero, el viaje del presidente Gabriel Boric Font a Ancud ha sido suspendido debido a la emergencia en curso en las regiones de Ñuble y Biobío.

Presidencia informó que toda la información sobre el despliegue en las zonas afectadas será comunicada de manera oportuna.