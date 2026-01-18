SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Presidente Boric viajará a Ñuble y Biobío tras declararse estado de catástrofe por incendios

    El Mandatario se apersonará en las zonas afectadas por los incendios forestales para supervisar el combate al fuego y coordinar la ayuda a los damnificados.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Presidente Boric viajará a Ñuble y Biobío tras declararse estado de catástrofe por incendios Diego Martin

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó este domingo 18 de enero que el Presidente Gabriel Boric viajará a las regiones de Ñuble y Biobío, afectadas por los múltiples incendios forestales que mantienen a más de 50 mil personas en alerta o evacuación.

    “El Presidente Boric ha resuelto apersonarse, viajar directamente a la zona, tomar conocimiento directo de la situación para efectos de reforzar las medidas que, hasta el momento, se han adoptado”, señaló Elizalde en el balance central tras la reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

    El titular de Interior destacó que, junto con la visita del Mandatario, se mantiene el despliegue de todos los recursos necesarios: brigadas de Conaf, Bomberos, Fuerzas Armadas y aeronaves en combate activo. “Estamos desplegando las ayudas en los lugares donde se han controlado los incendios para hacer el catastro de personas afectadas y que cuenten con el apoyo del Estado para enfrentar esta situación tan difícil”, afirmó.

    Además, Elizalde enfatizó el llamado a la responsabilidad de la ciudadanía para evitar nuevos focos de incendio, recordando que las capacidades de combate son limitadas pese a la inversión récord realizada. Advirtió que, de ser necesario, se evaluará la implementación de toque de queda nocturno para limitar la movilidad y reducir riesgos durante la emergencia.

    Reagendación del viaje del Presidente

    Originalmente programado para este lunes 19 de enero, el viaje del presidente Gabriel Boric Font a Ancud ha sido suspendido debido a la emergencia en curso en las regiones de Ñuble y Biobío.

    Presidencia informó que toda la información sobre el despliegue en las zonas afectadas será comunicada de manera oportuna.

    Presidente Boric viajará a Ñuble y Biobío tras declararse estado de catástrofe por incendios Carlos Acuña/Aton
    Más sobre:Incendios ForestalesBiobíoÑubleSiniestroCogridSenapredConafEmergencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Registros muestran cómo se combaten los incendios forestales en Ñuble y Biobío con cámaras térmicas

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    Ministro Cordero confirma que cifra de fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío aumentan a 16

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Kast insta a concentrarse en combate de incendios y ayuda a damnificados

    Lo más leído

    1.
    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    2.
    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    3.
    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    4.
    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    5.
    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Registros muestran cómo se combaten los incendios forestales en Ñuble y Biobío con cámaras térmicas
    Chile

    Registros muestran cómo se combaten los incendios forestales en Ñuble y Biobío con cámaras térmicas

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile
    Negocios

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Quiebre total con los hinchas del Real Madrid: el desconsolado llanto de Vinícius Júnior ante las pifias merengues
    El Deportivo

    Quiebre total con los hinchas del Real Madrid: el desconsolado llanto de Vinícius Júnior ante las pifias merengues

    Emergencia en el Biobío: catastróficos incendios obligan a suspender el amistoso entre la U y Racing en Concepción

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes
    Mundo

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?
    Paula

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano