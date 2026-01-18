SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cordero descarta saqueo a hospital de Penco y señala que despliegue militar en Biobío se inició con el estado de excepción

    "Las Fuerzas Armadas tan pronto el Presidente de la República da la instrucción comenzó con los mecanismos para desplegarse tempranamente como ha sucedido el día de hoy", detalló el ministro de Seguridad.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Cordero descarta saqueo a hospital de Penco y señala que despliegue militar en Biobío se inició con el estado de excepción DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad Luis Cordero abordó en detalle la situación de seguridad que enfrentan Ñuble y Biobío tras establecerse estado de excepción en ambas regiones debido al avance de los incendios forestales desde la tarde del sábado.

    El Presidente Gabriel Boric decretó estado de excepción durante la madrugada del domingo, luego que la situación tornara especialmente compleja en las comunas de Concepción, Penco y Tomé en el Biobío por el avance del incendio Trinitarias, que forzó a la evacuación de más de 20 mil personas.

    Mientras tanto, en la región de Ñuble también se tuvieron que realizar una serie de alertas SAE, con la situación más compleja siendo en la comuna de Ránquil, con un incendio forestal que ha consumido más de 2.000 hectáreas.

    Así las cosas, el ministro de Seguridad fue crítico con los saqueos durante la noche en Penco y Linquén a recintos hospitalarios de la zona.

    “Parece lamentable que personas exploten la desgracia de otros y por esa vía lo que hagan es que afecten la propiedad de terceros e incluso infraestructura pública. En el caso de Penco, nosotros tuvimos una intención de un saqueo al hospital, cosa que no sucedió por la intervención policial. En el segundo caso si tenemos un Cesfam afectado en Linquén“, detalló en una entrevista con Chilevisión.

    “Es clave ya la dictación del estado de excepción, es clave que en este momento ya se encuentre a cargo el jefe de la Defensa Nacional en ambas regiones, y en consecuencia, todas las medidas, primero asociadas a la integración para el combate, pero en segundo lugar, para resguardar infraestructura y seguridad, están siendo adoptadas durante el día”, agregó sobre el trabajo en seguridad.

    Precisamente también surgieron algunas dudas respecto al tiempo que tomó entre que el Presidente Boric decretara estado de excepción y la toma de razón por parte de Contraloría.

    Consultado al respecto, Cordero enfatizó que el despliegue militar se inició apenas se estableció la medida en las dos regiones.

    “Desde que el Presidente de la República ordenó la declaración de estado de excepción se tienen que elaborar los documentos, pero sobre todo a partir de ese momento comienza el despliegue militar. El despliegue militar requiere, entre otras cosas, también la programación en qué va a consistir ese despliegue. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tan pronto el Presidente de la República da la instrucción comenzó con los mecanismos para desplegarse tempranamente como ha sucedido el día de hoy”, explicó el ministro.

    “El estado de excepción constitucional para estos efectos es relevante para restringir libertades públicas, particularmente la libertad de tránsito, no afecta el despliegue militar que se ha hecho con anterioridad, al igual que el despliegue policial. El Presidente, esto fue en la madrugada, se elaboraron los documentos, se cubrieron muy tempranamente y se enviaron a Contraloría, yo creo que en alrededor de menos de seis horas, entre la decisión del Presidente y la toma de razón transcurrió ese periodo”, agregó Cordero.

    Más sobre:Incendio forestalesBiobíoÑubleLuis CorderoToque de quedaDespliegue militarEstado de excepción

