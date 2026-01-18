SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    El ministro del Interior mencionó que las críticas se deben a una falta de conocimiento en cómo funcionan las instituciones. "El Presidente resolvió de manera rápida del punto de vista administrativo”, indicó Álvaro Elizalde.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro del Interior Álvaro Elizalde y el ministro de Seguridad Luis Cordero, respondieron las preguntas de la prensa sobre las críticas que generó la supuesta demora en la firma del decreto -y su posterior ingreso a Contraloría- que declaraba estado de catástrofe en Ñuble y Biobío por parte del Presidente Gabriel Boric.

    El ministro Elizalde señaló que era necesario explicar cómo funcionan las institucionalidades en estos casos. “Se ha generado una controversia contraconducente respecto de las Fuerzas Armadas”.

    Pasadas las 3 de la mañana, el Presidente Boric anunció el Estado de Catástrofe y fue cerca de las 10 de la mañana en que Contraloría tomó razón.

    El secretario de Estado recordó que las Fuerzas Armadas se pueden desplegar de manera inmediata desde que el Presidente así lo decrete o lo instruya para todo lo que es desplegar ayuda humanitaria.

    Además señaló que “antes del despliegue se realizan labores de coordinación para efecto de determinar a dónde van o dónde deben hacerse presente las Fuerzas Armadas, lo que requiere una planificación.

    “El Presidente resolvió de manera rápida del punto de vista administrativo”, dijo Elizalde.

    El ministro luego hizo un llamado en concentrarse en “lo importante, que es cómo enfrentaremos la emergencia”.

    Ante las declaraciones del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, sobre la falta de celeridad en estos procesos y sobre el emplazamiento que hizo al Presidente Gabriel Boric, el jefe de la cartera del Interior respondió que “se ha actuado con celeridad desde el primer momento”.

    También mencionó que ha hablado con el alcalde en las últimas horas. “Es una situación muy compleja, Penco se ha sentido muy superado”.

    Mientras tanto, el ministro Cordero señaló que hay que hacer una distinción entre la orden que da el Presidente, la agilidad que según ellos tuvo esta y por otro lado, “en cómo se aborda la emergencia”.

    Lee también:

    Más sobre:Incendio forestalesGobiernoCogridEstado de catástrofe

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Registros muestran cómo se combaten los incendios forestales en Ñuble y Biobío con cámaras térmicas

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Ministro Cordero confirma que cifra de fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío aumentan a 16

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Kast insta a concentrarse en combate de incendios y ayuda a damnificados

    Presidente Boric viajará a Ñuble y Biobío tras declararse estado de catástrofe por incendios

    Lo más leído

    1.
    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    2.
    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    3.
    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    4.
    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Registros muestran cómo se combaten los incendios forestales en Ñuble y Biobío con cámaras térmicas
    Chile

    Registros muestran cómo se combaten los incendios forestales en Ñuble y Biobío con cámaras térmicas

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío dejan más 20 mil hectáreas afectadas y alrededor de mil personas en albergues

    Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile
    Negocios

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Quiebre total con los hinchas del Real Madrid: el desconsolado llanto de Vinícius Júnior ante las pifias merengues
    El Deportivo

    Quiebre total con los hinchas del Real Madrid: el desconsolado llanto de Vinícius Júnior ante las pifias merengues

    Emergencia en el Biobío: catastróficos incendios obligan a suspender el amistoso entre la U y Racing en Concepción

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes
    Mundo

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?
    Paula

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano