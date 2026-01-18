Gobierno sale al cruce ante críticas por posible demora en implementación de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío

Tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro del Interior Álvaro Elizalde y el ministro de Seguridad Luis Cordero, respondieron las preguntas de la prensa sobre las críticas que generó la supuesta demora en la firma del decreto -y su posterior ingreso a Contraloría- que declaraba estado de catástrofe en Ñuble y Biobío por parte del Presidente Gabriel Boric.

El ministro Elizalde señaló que era necesario explicar cómo funcionan las institucionalidades en estos casos. “Se ha generado una controversia contraconducente respecto de las Fuerzas Armadas”.

Pasadas las 3 de la mañana, el Presidente Boric anunció el Estado de Catástrofe y fue cerca de las 10 de la mañana en que Contraloría tomó razón.

El secretario de Estado recordó que las Fuerzas Armadas se pueden desplegar de manera inmediata desde que el Presidente así lo decrete o lo instruya para todo lo que es desplegar ayuda humanitaria.

Además señaló que “antes del despliegue se realizan labores de coordinación para efecto de determinar a dónde van o dónde deben hacerse presente las Fuerzas Armadas, lo que requiere una planificación.

“El Presidente resolvió de manera rápida del punto de vista administrativo”, dijo Elizalde.

El ministro luego hizo un llamado en concentrarse en “lo importante, que es cómo enfrentaremos la emergencia”.

Ante las declaraciones del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, sobre la falta de celeridad en estos procesos y sobre el emplazamiento que hizo al Presidente Gabriel Boric, el jefe de la cartera del Interior respondió que “se ha actuado con celeridad desde el primer momento”.

También mencionó que ha hablado con el alcalde en las últimas horas. “Es una situación muy compleja, Penco se ha sentido muy superado”.

Mientras tanto, el ministro Cordero señaló que hay que hacer una distinción entre la orden que da el Presidente, la agilidad que según ellos tuvo esta y por otro lado, “en cómo se aborda la emergencia”.