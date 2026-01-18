Contraloría toma razón de decretos de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío tras críticas al gobierno por demora en el ingreso

La Contraloría General de la República informó que durante la mañana de este domingo 18 de enero se tomó razón de los Decretos N°2 y N°3 del Ministerio del Interior, que declaran Estado de Catástrofe en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío afectadas por los incendios forestales.

Según antecedentes conocidos por La Tercera, los decretos ingresaron a Contraloría cerca de las 09:30 hora s, más de seis horas después de que el gobierno anunciara en X la decisión de decretar estado de catástrofe.

La demora gatilló reclamos porque habría retrasado por varias horas el despliegue de recursos en las zonas afectadas. Así lo advirtió el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, quien manifestó durante la mañana del domingo que desde la Delegación Presidencial se había informado que “no está firmado y eso no inhibe que las BRIFEs se puedan movilizar, pero sí inhibe que, por ejemplo, se pueda decretar toque de queda”.

En diálogo con T13, Giacaman alegó que “en el fondo el Presidente anuncia un estado de excepción de catástrofe y no lo firma, eso me parece poco serio. La Región del Biobío necesita que el Gobierno se tome muy en serio esta situación”.

No obstante, desde el Ministerio del Interior se indicó que, tratándose de una emergencia, el despliegue operativo puede iniciarse desde el anuncio de la medida, sin necesidad de esperar la toma de razón por parte de Contraloría.

Con la formalización de los decretos, el Estado queda habilitado para reforzar el uso de recursos extraordinarios, apoyo de las Fuerzas Armadas y coordinación interinstitucional en el combate de los incendios que afectan a ambas regiones.