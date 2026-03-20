Presidente José Antonio Kast confirma asistencia a funeral de sargento Javier Figueroa este sábado

El Presidente de la República, José Antonio Kast, confirmó que este sábado asistirá al funeral del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, carabinero que falleció tras esta jornada luego de ser baleado en la cabeza en una fiscalización ocurrida en Puerto Varas.

El Mandatario entregó sus condolencias a la familia del uniformado esta mañana acompañado del ministro del Interior, Claudio Alvarado, donde advirtió que quienes resulten responsables de este crimen serán “encontrados, cueste lo que cueste”.

Asimismo, decretó duelo nacional por tres días, es decir, desde este viernes 20 hasta el domingo 22 de marzo, por el fallecimiento del sargento Javier Figueroa.

Se espera que el Presidente Kast llegue hasta la comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos, cerca de las 15.00 horas para participar de la ceremonia.