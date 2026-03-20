Presidente Kast decreta duelo nacional por tres días por fallecimiento de carabinero en Puerto Varas

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast lamentó nuevamente la muerte del sargento segundo, Javier Figueroa, quien falleció esta jueves luego de ser baleado en la cabeza en una fiscalización ocurrida en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

Acompañado de su ministro del Interior, Claudio Alvarado, el Mandatario entregó sus condolencias a la familia del carabinero y advirtió que quienes resulten responsables de este crimen serán “encontrados, cueste lo que cueste”.

“Cada institución del Estado se va a movilizar detrás de estos delincuentes, que no les quepa la menor duda”, aseguró el Mandatario.

Foto: Nicolas Klein/Aton Chile NICOLAS KLEIN/ATON

En esa línea, sostuvo: “A la familia del sargento Figueroa Manquemilla les transmito mis condolencias. En la noche de ayer pude hablar unos instantes con su viuda, sargento Marisol. Decirle que también estaremos con ella, respaldándola a ella y a su pequeña familia, que es su hijo Joaquín. Es una familia de servidores públicos. Tanto ella como sus dos hermanos son carabineros. Nos llena de orgullo que en una familia haya tres servidores públicos, como ella y sus hermanos”.

Dicho eso, llamó a la ciudadanía a “colaborar” con la institución. “Cada vez que veamos un carabinero, detengámonos un segundo, démosle las gracias por el trabajo que hace. Cuando veamos que alguien osa levantarle la voz a un carabinero que está de servicio, digámosle amablemente que eso no se hace”, señaló.

“Chile merece una oportunidad de reencuentro, y el primer reencuentro es entre la ciudadanía y sus autoridades”, planteó.