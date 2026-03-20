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    Kast lamenta muerte de carabinero atacado en Puerto Varas y compromete búsqueda “incansable” para dar con responsable

    Jefe de Estado sostuvo que cuando un funcionario policial pierde la vida como ocurrió con el sargento segundo Javier Figueroa "se muere una parte de Chile" y afirmó que buscará que el crimen no quede impune.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast lamentó este jueves la muerte del sargento segundo, Javier Figueroa, quien falleció esta jornada luego de ser baleado en la cabeza en una fiscalización ocurrida en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

    Durante este jueves, el delegado presidencial regional de Los Lagos, Cristián Palma; junto al jefe de zona de Los Lagos de Carabineros, el general Jorge Valdivia y el director (s) del Hospital de Puerto Montt, Ricardo Quezada, confirmaron el deceso, luego de que la jornada previa trascendiera su fallecimiento.

    En su cuenta de X, el jefe de Estado lamentó la muerte del carabinero, quien fue atacado a balazos en la antesala del cambio de mando, el pasado 11 de marzo.

    “Lamento profundamente el fallecimiento del sargento Javier Figueroa Manquemilla, quien no pudo sobrevivir al cobarde ataque del que fue víctima hace una semana”, señaló Kast en su posteo.

    “Cada vez que muere un Carabinero, se muere una parte de Chile”, manifestó el jefe de Estado.

    Asimismo, Kast comprometió que “seguiremos trabajando para apoyar y proteger a nuestros Carabineros, y buscaremos incansablemente a los responsables para que este crimen no quede en impunidad".

    Tras esto, en el transcurso de esta noche, el mandatario se comunicó personalmente con la viuda del uniformado para expresarle sus condolencias.

    Más sobre:José Antonio KastJavier FigueroaPuerto Varas

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