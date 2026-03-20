Confirman muerte del sargento segundo Javier Figueroa, baleado en fiscalización en Puerto Varas

Esta noche, se confirmó la muerte del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa (36), quien fue atacado con disparos durante una fiscalización en la comuna de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

La noticia fue confirmada esta noche desde el Hospital Regional de Puerto Montt por distintas autoridades locales, en un punto de prensa, luego de que ayer miércoles trascendiera el deceso del funcionario policial, quien se mantenía gravemente herido desde el pasado 11 de marzo.

El jefe de zona de Los Lagos de Carabineros, el general Jorge Valdivia, señaló que “lamentamos profundamente el deceso y partida de nuestro compañero”.

“Para nosotros es un día especial, de recogimiento. Vamos a vivir nuestro duelo, pero no tengan duda que el día de mañana, las lágrimas se transformarán en fuerza, la rabia se transformará en compromiso y desde el general director, hasta el último carabinero, seguiremos trabajando porque este país sea un lugar más seguro”, añadió Valdivia.

Con el fallecimiento de Figueroa, suman 1.255 funcionarios policiales fallecidos en actos de servicio. Además, se confirmó que tendrá un responso fúnebre “con todos los honores que él merece”, afirmó Valdivia.

El delegado presidencial de la Región de Los Lagos, Cristián Palma, entregó sus condolencias y comprometió el esfuerzo por encontrar a los responsables.

“Tenemos un profundo dolor por el fallecimiento del sargento Javier Figueroa. A nombre del gobierno de Chile, del Presidente José Antonio Kast, manifestamos nuestras condolencias a su familia, y a toda la familia de Carabineros de Chile”, afirmó Palma.

La autoridad expresó que “tenemos mucho pesar y mucho dolor, pero estamos seguros de que la justicia y así como dijo nuestro Presidente cuando asumió, en conjunto con las policías, con la Fiscalía y con los tribunales de justicia, vamos a encontrar a estos culpables de este asesinato”.

“Como hijo de carabinero, siento un profundo dolor por cada mártir de esta institución y este mártir de la Región de Los Lagos, que dio su vida por la protección de todos sus habitantes, y no vamos a descansar como gobierno, por hacer sentir la seguridad, que nuestro país y nuestra gente merece”, añadió.

Desde Carabineros emitieron un comunicado, donde destacaron la trayectoria de Figueroa y señalaron que el sargento segundo, de 36 años, contaba con 15 años de servicios en la institución.

“Fue un Carabinero ejemplar, registrando tres felicitaciones en su hoja de vida. Era casado con una funcionaria de Carabineros y deja un hijo de 7 años, a quienes como institución acompañamos con respeto, cercanía y profundo dolor", destacó Carabineros.

La institución señaló que “condenamos este hecho con la máxima firmeza, desplegando en coordinación con la PDI, todos los medios para dar con los responsables”.

El hecho

El crime de Figueroa ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles 11 de marzo, alrededor de las 6 de la mañana, mientras el país esperaba el cambio de mando presidencial.

En ese contexto, Figueroa, junto a otro policía, concurrió a una fiscalización policial por personas que estaban consumiendo alcohol en la vía pública, en las cercanías de la vía férrea, en la calle San Francisco con Línea Férrea, cerca del Estadio Ewaldo Klein.

Allí recibió un disparo realizado por desconocidos, lo que lo mantuvo internado en el Hospital de Puerto Montt Dr. Eduardo Schütz Schroeder, donde se encontraba en riesgo vital, con muerte cerebral, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).