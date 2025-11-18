Presidentes de Chile Vamos se reúnen con Squella por integración a comando de Kast

A eso de las 10.45 horas, los presidentes de los partidos de Chile Vamos llegaron hasta un café de la zona oriente para reunirse con el timonel de republicanos, Arturo Squella.

El encuentro, que sigue en curso, busca afinar los detalles de la incorporación del bloque a la campaña de segunda vuelta de José Antonio Kast.

La cita entre Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli) con el líder del Partido Republicano se produce a dos días de la primera vuelta, en que la abanderada de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, sufrió una rotunda derrota, al quedar en el quinto lugar, detrás de Jeannette Jara (Unidad por Chile), Kast, Franco Parisi (PDG) y Johannes Kaiser (PNL).

La exalcaldesa, eso sí, la misma tarde del domingo, sabiendo que el resultado era irremontable, anunció desde su comando que iría hasta la sede del partido de Kast para felicitarlo, y una vez allá subió al escenario y confirmó su apoyo para el balotaje.

Ahí, Matthei estuvo flanqueada por las principales figuras de Chile Vamos y de su equipo de campaña, lo que marcó un primer acercamiento entre ambas derechas, luego de meses de fricciones en medio de la cruzada electoral.

Una vez finalizada la reunión, el Ramírez planteó la importancia para el sector de que Kast se pueda imponer de manera contundente a Jara en segunda vuelta.

“Es importante llegar al gobierno con un 60-40 y no con un 52-48 porque de ese modo vamos a tener la fuerza de poder aprobar las leyes, las reformas que Chile necesita”, dijo en diálogo con Canal 13.

Sobre la cita con Squella, el timonel de la UDI sostuvo que fue “para coordinar el trabajo a todo nivel, programático, que los equipos ya están trabajando para incorporar propuestas en el programa de segunda vuelta, pero sobre todo territorial”.

Además, destacó que la UDI y Renovación Nacional “tienen una capilaridad a nivel nacional que no tiene ningún otro partido”.