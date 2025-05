ProCultura: Jefa de campaña de Winter dice que Boric “tiene las manos limpias” y que si Larraín usó mal recursos públicos debe “pagar”

La diputada del Frente Amplio y jefa de la campaña presidencial del candidato de ese partido, Gonzalo Winter, Gael Yeomans, abordó este domingo el flanco que se abrió luego de que se conociera la investigación del fiscal Patricio Cooper que apunta a un eventual financiamiento irregular de la campaña del Presidente Gabriel Boric.

En el marco de esas indagatorias, el persecutor solicitó “pinchar” el teléfono del Mandatario -lo que le fue denegado por el Juzgado de Garantía de Antofagasta- considerando una serie de antecedentes, como la gran cantidad de dinero estatal que recibió ProCultura, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, cercano al Mandatario y escuchas telefónicas de personas cercanas al profesional que hablarían un traspaso de fondos para cubrir deudas de la campaña presidencial.

“Me voy a remitir a las mismas palabras del Presidente. El Presidente ha sido súper honesto y se ha puesto a disposición de la Justicia, ha ido a declarar cuando corresponde. En eso no hay nada que ocultar, el Presidente tiene las manos limpias en ese sentido. No dudo de su disposición ante la Justicia y que se aclare esta situación”, dijo en el programa Estado Nacional de TVN la diputada Yeomans.

A continuación, en referencia a Larraín, agregó: “ Si Larraín y ProCultura utilizaron mal los recursos públicos tiene que pagar y tiene que haber sancionados, y si hay responsables en el gobierno también”.

“Que Larraín dé explicaciones”

La parlamentaria también aseguró que no existe un “vinculo institucional” del Frente Amplio con el psiquiatra. “No tengo ningún vínculo con el señor Larraín y yo fui presidenta de Convergencia Social. No hay un vínculo institucional (...) Lo que corresponde es que el señor Larraín tiene que dar explicaciones, de qué dineros se está hablando”, dijo en referencia a las conversaciones que intervino la fiscalía, incluyendo una de una funcionaria de ProCultura con una interlocutora de nombre Lucía que asegura que Larraín le dijo que no le pagaría una deuda porque se gastó la plata en la campaña de Boric.

“Larraín no es militante del Frente Amplio, no hemos recibido ningún aporte de él y si hay dudas respecto a las campañas, a las candidaturas, eso es público, mediante el Servel se puede acceder a esa información”, expuso la jefa de campaña de Winter.

Más concretamente apuntó al Servicio Electoral asegurando que el “Servel también es la institución que tiene que hacerse cargo y responsable de decir: ‘estos son los financiamientos que se recibieron, para la campaña o para los partidos’, y esa información además es pública, se puede solicitar al Servel y eso va a estar a disposición”.

