Pugna por proyecto de cable submarino chino detona crisis con Chile: EE.UU. revocó visa a ministro de Transportes y a otros dos funcionarios

Este jueves, en la bandeja de correo electrónico del ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, había un mensaje que lo tomó por sorpresa.

El remitente era el gobierno de Estados Unidos que le notificaba que su visa sería revocada. Una medida que ayer fue reconfirmada públicamente por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y que incluyó a otros dos funcionarios de la administración de Gabriel Boric.

Rubio emitió una declaración pública en que acusó a los tres funcionarios del gobierno chileno -sin especificar quiénes- de dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

Como consecuencia, anunció Rubio, esos individuos, junto a sus familiares directos, “no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”.

Además de Muñoz, se sancionó al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

“He sido informado recientemente de que la visa (...) ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente”, dijo Muñoz ayer. Se trata de un golpe personal para él, pues el ministro vivió y formó familia en California y Boston.

La raíz del conflicto es la molestia de Estados Unidos por el proyecto de cable submarino que pretende instalar en el país China Mobile -la mayor compañía de telefonía móvil del gigante asiático-, que uniría directamente a Sudamérica con Hong Kong.

Ese proyecto pretende competir con otro proyecto emblemático: el cable Humboldt, una idea planteada por China a Chile que uniría a ambos países, pero que finalmente fue adjudicado a Google, por lo que llegará hasta Australia.

La documentación de esa iniciativa ingresó en diciembre al Ministerio de Transportes para su análisis, lo que encendió las alertas de Estados Unidos, que inició inmediatas gestiones ante autoridades de Chile para advertir sobre eventuales violaciones de seguridad.

Desde Rapa Nui, en el último día de su gira en la isla, Boric rechazó la medida anunciada por la administración de Trump. Aseguró que “nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país. Chile es y será autónomo en las decisiones que tome".

La Cancillería, por su parte, emitió una declaración pública en la que “condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional“.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que “explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos”.

En la reunión que sostuvieron durante la tarde del viernes, Judd señaló, según informó Van Klaveren en un punto de prensa en La Moneda, que se originó “a partir de una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que unirá la costa chilena con Hong Kong”.

“El gobierno de los Estados Unidos estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad. Nosotros, en realidad, estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, que está en evaluación”, agregó el canciller.

Muñoz, a través de un video, sostuvo que “durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna”.

Nota de protesta

En el mismo punto de prensa en La Moneda, el titular de Relaciones Exteriores enfatizó que la medida adoptada por EE.UU. “no es aceptable” y la tildó de “inexplicable”.

Como respuesta, informó Van Klaveren, el gobierno del Presidente Boric solicitó al embajador Judd “información respecto de las personas afectadas por esta medida”. Sin embargo, dijo, él “explicó que por razones legales no estaba en condiciones de entregar esa información y que las personas afectadas, que son tres nada más, serían notificadas directamente”.

Además, Van Klaveren anunció que se hizo entrega de una nota de protesta al embajador Judd.

Las reuniones de Judd con ministros

El 12 de febrero, Judd sostuvo una reunión con la ministra de Defensa chilena, Adriana Delpiano. Según él mismo publicó en su cuenta de X, conversaron sobre “los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt”.

Además, Judd enfatizó que “los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales (...). Al seguir trabajando juntos, fortalecemos y protegemos a ambas naciones. Un componente crítico de esa seguridad compartida es la data“.

Ese mismo día, Judd tuvo un encuentro con el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero. Uno de los temas abordados, según el mismo embajador transparentó, fue la ciberseguridad. Además, dijo él, la reunión sirvió para “planificar la próxima etapa de nuestra colaboración con el equipo entrante (en referencia al gabinete de José Antonio Kast)”.

Fuentes de gobierno aseguran que tras la cita con Judd y ante la alerta emitida por el diplomático, el ministro Cordero encargó una investigación a la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Quien también tuvo una bilateral con Judd fue el ministro Muñoz. Cercanos a él señalan que la reunión también fue a mediados de febrero, aunque declinan confirmar si la materia a tratar fue el cable submarino y la tensión con el proyecto chino.

En el breve comunicado emitido por Rubio, la administración de Donald Trump cuestionó a la actual administración chilena. “En su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”.

Junto con eso, Rubio, quien se espera que llegue al cambio de mando entre Boric y José Antonio Kast, adelantó: “Esperamos con interés avanzar en las prioridades comunes, incluidas las que refuerzan la seguridad en nuestro hemisferio, con la próxima administración Kast”.

Además de la declaración, Rubio publicó en su cuenta de X: “La administración Trump continúa protegiendo la prosperidad económica de EE.UU. garantizando la paz y la seguridad en nuestro hemisferio. Hoy, el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visas a los EE.UU. a funcionarios del gobierno chileno que actúan en contra de nuestros intereses y perjudican la seguridad regional“.