Política

¿Quién estuvo a cargo del styling de Evelyn Matthei para el debate?

La maquilladora Viviana Torres y el estilista Felipe Pérez fueron los encargados del look que exhibió la abanderada de Chile Vamos el miércoles en Chilevisión. La primera fue contactada hace un par de semanas por la jefa de gabinete de la candidata, Carol Vargas.

Rocío LatorrePor 
Rocío Latorre
JAVIER TORRES/ATON CHILE

Hace algunas semanas, la maquilladora Viviana Torres (@vivi_torres_12 en Instagram) recibió un llamado. Al otro lado de la línea estaba la jefa de gabinete de Evelyn Matthei, Carol Vargas. La solicitud la sorprendió: encargarse de maquillar a la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas para el primer debate presidencial televisado.

Torres aceptó y pensó de inmediato en convocar a un estilista de su confianza, Felipe Pérez (@elpeluquerodelareina), quien se encargó del peinado y el nuevo tono de pelo que lució la exalcaldesa de Providencia el miércoles en Chilevisión.

Fuera de las esquirlas políticas que dejó el foro de los candidatos presidenciales, el look de Evelyn Matthei fue comentario obligado.

“La puesta en escena de Matthei fue estratégica: desde el uso del blanco hasta su actitud positiva. Ella y su equipo leyeron bien el formato y anticiparon el tono duro del debate, y eso le permitió ganar en la ‘primera división’ de candidatos, tanto en lo no verbal como en contenido”, dijo el académico de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, Cristián Leporati, el jueves en este diario.

Andres Perez

Y es que tanto lo que dicen como la imagen que presentan los abanderados, comunica. Así lo asumió el propio Presidente Gabriel Boric cuando pasó a la segunda vuelta presidencial en 2021 y, posteriormente, cuando aterrizó en la presidencia: con trajes, zapatos de vestir, aunque siempre sin corbata.

Lo propio hizo la exministra del Trabajo y hoy candidata oficialista, Jeannette Jara, quien hace algún tiempo atrás recurrió a la asesoría de Nelsón Beltrán -el asesor de imagen y panelista de televisión más conocido como “El colombiano”- quien la ayudó a establecer una paleta de colores tanto de su maquillaje como en su vestimenta.

Torres, con amplia experiencia en maquillaje para la televisión, empezó la tarea con Matthei.

Particularmente respecto al maquillaje de ojos, la maquilladora explica que “lo primero que me dijo fue que ella iba a ir de blanco. Entonces, para mí fue un poco más fácil elegir los colores, porque el blanco te da más confianza de usar cualquier tonalidad (...). Para ella pensé en tonos más tierra, más burdeos, que dieran más profundidad. Ella coincidió en que le gustaban los tonos marrones, con toques más rojizos (...). La idea era que se viera bien difuminado. Y en el párpado móvil utilizamos un tono más similar a un iluminador”.

Aunque los criterios fueron conversados con antelación, no hubo prueba de maquillaje previa. Sino que Torres acudió directo hasta la casa de Matthei para prepararla horas antes de la cita política.

Para el rostro, Torres utilizó productos de alta gama de Lancôme. La base utilizada -confidencia- es la Teint Idole Ultra Wear y el corrector es de la misma línea. La primera tiene entre sus características su alta duración, alta cobertura y resistencia al agua. En el retail se puede encontrar por un valor de $57.990.

“Me preocupé de aplicar poco producto porque con poco producto puedes lograr alta cobertura. La idea es que no se marcaran mucho sus líneas de expresión”, explica.

