Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

A inicios de 2023, el reconocido asesor de moda ayudó a la entonces ministra del Trabajo en un ajuste de estilo. Pelo natural, uso de colores fríos y no cálidos, como el rojo, fueron parte de los consejos, que, según el experto en maquillaje, la ahora candidata presidencial del oficialismo mantiene hasta hoy.

David Tralma 
David Tralma
Jeannette Jara en el XXI seminario internacional de inversiones, organizado por Moneda Patria Investments. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Nelson Beltrán Vera lleva más de 30 años dedicado a la moda. El reconocido especialista, al que apodan “el colombiano” ha “embellecido”, como señala en su cuenta de Instagram, a más de “35 mil mujeres”. Una de sus clientas fue la ahora candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Ocurrió en el primer trimestre de 2023, cuando Jara era ministra del Trabajo del gobierno del Presidente Gabriel Boric y estaba ad portas de presentar uno de sus principales logros: el proyecto de 40 horas laborales.

Beltrán llegó a Chile en 1998 y se ha especializado en asesorar las imágenes de empresarias y figuras ligadas al mundo político. Según él, hasta hoy día la candidata presidencial sigue los consejos que le dio hace dos años.

Parte central de esta asesoría se concentró en el uso de la paleta de colores. Beltrán le aconsejó a Jara dejar atrás los colores cálidos, como el rojo característico del Partido Comunista. “Ella dejó de usar el rojo por mucho tiempo, usa labiales de otros colores, mucho más frambuesa, berry, pero ya no el rojo. Ese es un color cálido que, por su colorido de vestuario no tiene armonía, no hay equilibrio”, dice el experto en moda a La Tercera.

“Al usar prendas en tonos fríos, utiliza también labiales en tonos fríos o neutros. Ella tiene una agenda muy ordenada, que entendió el mensaje de la importancia de la asesoría de imagen, que los colores fríos la van a rejuvenecer, armonía, credibilidad y mucha empatía”, agregó Beltrán.

23/08/2022 PRESIDENTE GABRIEL BORIC PARTICIPA DE CEREMONIA DE AVANCES DEL PROYECTO 40 HORAS LABORALES Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Ese es su encanto, entonces cuando alguien como la ministra Jara presenta el proyecto de las 40 horas, lo muestra con su traje azulino con su blusa champagne, es una imagen súper positiva como mujer, profesional y ministra de Estado”, dijo en la misma línea.

Beltrán también valoró la receptividad de Jara e insistió en que la abanderada presidencial de la izquierda ha seguido sus consejos hasta ahora: “Uno puede renovar cada cierto tiempo volver a renovar el closet, volverlo más moderno o más osado, pero en este caso ella sigue manteniendo la línea, hasta el día de hoy, con colores fríos como el fucsia, rosa, azul, mezclado con champagne. Eso hace que tenga esa cercanía con la gente”.

El colombiano también se atribuye el estilo del característico corte de pelo corto de Jara, de color natural. Se trata de un tema con el que la candidata ha llegado a bromear, como el día en que ganó la primaria, cuando recibió matinales en la casa de su madre, en Conchalí, y planteó que ella se deja las canas, a diferencia de, por ejemplo, otros familiares que se parecen a ella.

“El corte de pelo también es un acierto, hace que se vea mucho más dinámica, rápida, ejecutiva y moderna. Haber hecho la transición de teñirse el pelo a dejarlo natural, con un corte moderno, también le sumó. Es un muy buen trabajo de imagen que ella hace. Le recomendé con quién atenderse, para no teñirlo, mantenerlo 100% de forma natural, de fácil peinado”, dice Beltrán.

“Todos los consejos los mantiene, sigue la misma línea que le recomendé, desde texturas, géneros y colores. De todos los candidatos a la Presidencia la que sale con colores más jugados, más empatía, es la señora Jeannette Jara. Las cejas están muy bien definidas, el maquillaje no es teatral, agresivo, por el contrario, es uno que le da osadía y juventud”, cierra el mismo Beltrán, quien agregó que de vez en cuando le envía mensajes por interno o le comenta sus looks de campaña.

