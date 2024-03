Quintana cuestiona “eficacia” de sesión especial en el Senado por caso Ojeda: “No se van a poder compartir hechos concretos”

Este martes, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió a la sesión especial que se realizará este miércoles en el Senado para conocer antecedentes del caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

La instancia, que está convocada “con una lógica de Estado”, se llevará a cabo este miércoles 6 de marzo y contará con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y del subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve.

Con respecto a la reunión parlamentaria, en conversación con Radio Pauta, el senador señaló que “esta sesión especial, el ruido que me hace a mí, estando dentro de las preparativas que tiene el presidente de la corporación, es que está en medio de una investigación que es reservada, así ha sido declarada por la propia Fiscalía”, comenzó diciendo el legislador.

“Entonces, yo no sé, más aún, saliendo de una semana en donde hubo bastante opinología política con tesis de todo tipo. Entonces, yo no sé cuánta información concreta sobre el caso se puede transmitir en esa sesión por parte del Ejecutivo y por parte del órgano autónomo encargado de la persecución”, agregó.

En ese sentido, enfatizó en que “la eficacia de esta sesión, yo por lo menos la pongo en duda. No sé cuánta información se ha dado a compartir, no sé si este es el momento de sacar conclusiones (...) Llegamos a un punto límite, esto ha generado bastante temor en la población, más allá de cuál es el móvil, porque no estamos condicionados a verlo de aquí a un día más. Yo creo que es prematuro para sacar conclusiones en un caso tan grande, no se van a poder compartir los hechos concretos”.

“Ahora, para algo puede servir, pero no creo que sea el momento para entrar a pronunciarnos sobre un hecho que es muy delicado, que es muy grave, que el gobierno está encima de él, a través del Ejecutivo, particularmente del Ministerio Interior, por instrucciones del Presidente, naturalmente, y los órganos que hacen lo que les corresponde como es Fiscalía y Policía”, cerró el senador.

Las críticas de Núñez

El senador Daniel Núñez (PC), en tanto, también cuestionó la realización de esta sesión. Este lunes, a través de X publicó su opinión al respecto. “El presidente del Senado se cree detective y realizará este miércoles sesión especial para analizar crimen del exmilitar Ronald Ojeda. ¿Si la investigación es reservada y Senado no tiene rol fiscalizador, cuál es el aporte? Seguir echando leña a la delirante novela de intrigas”, se lee en su post.

De igual manera, durante la mañana de este martes volvió a cuestionar dicha instancia.

“Tengo la convicción absoluta que esa sesión especial solo va a ser útil para que sigamos escuchando estas teorías novelescas de parlamentarios que se creen detectives. Que no están respetando la acción de la justicia, que quieren que se les entregue información que es una información reservada porque es parte de la investigación judicial”, expresó en dialogo con 24 Horas.

En esa misma línea, el parlamentario comunista llamó a que la derecha a confiar en las instituciones: “Que confíe en la PDI, confíe en Carabineros, confíe en la Fiscalía, que hagan su pega. Y cuando tengamos todas las conclusiones, sabiendo la verdad de lo que ocurrió, hagamos todas las sesiones que se requieran”.

“Pero no hagamos sesiones para que cada cosa que se dice y cada locura que uno escucha sobre este tema se produzca en Chile desde la sala del Senado y ese es el punto que hoy día nosotros estamos cuestionando junto con la senadora Claudia Pascual (PC)”, apuntó.