Caso Ronald Ojeda: Juan Andrés Lagos (PC) acusa “persecución” y asegura que no tiene acceso a investigación como asesor de Interior

Este martes el miembro del comité central del Partido Comunista (PC) y asesor de la Subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lagos, abordó los cuestionamientos de la oposición por su rol en el caso del secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

En concreto, la derecha lo ha acusado de tener acceso a la carpeta de investigación, que quedó bajo reserva, siendo un reconocido defensor de Nicolás Maduro. “Encuentro bien terrible que se hagan estas asociaciones a partir de un hecho bien terrible como es el secuestro y asesinato del ex militar venezolano, que está en proceso de investigación”, partió señalando Lagos al respecto en conversación con Radio Universo.

El militante del PC fue más allá y acusó que la oposición estaría ejerciendo una persecución en su contra: “Aquí hay una cuestión que de verdad es una persecución, yo no tengo otro concepto. Por ejemplo, señalar que yo tendría acceso a la carpeta investigativa del Ministerio Público, de la Fiscalía me parece gravísimo. Eso instalaría un precedente no sólo de un poder del Estado sobre otro, sino de una persona en concreto”.

“En un comienzo se puso en duda todo, el papel de la Fiscalía, del gobierno, sobre la base de tratar de instalar una tautología que hasta el momento no tiene ningún antecedente concreto, fáctico que pueda demostrar aquello, y que es que aquí está involucrado el gobierno de Venezuela. Y toda una serie de otras situaciones y que han derivado en acusarme a mí y al PC en una involucración”, comentó.

Ronald Ojeda Moreno

“Asesor externo” de la Subsecretaría del Interior

Sobre su trabajo en el gobierno, el dirigente precisó que es un “asesor externo” de Interior y que no tiene acceso a la carpeta de investigación. Su trabajo, dijo, no tendría que ver con “la realización de nada del punto de vista de actividades de la Subsecretaría”, sino que él realiza “análisis, seguimientos de temas, hago propuestas, pero eso es todo lo que yo hago en relación a la Subsecretaría”. Además, indicó que no tiene oficina en La Moneda.

En el caso en particular de Ojeda, el periodista reiteró que no tendría conocimiento de “ningún antecedente -ni concreto ni fáctico ni del punto de vista del análisis- que me haga llevar a la asociación entre este asesinato y el gobierno de Venezuela” y que deslizar aquello “sería extremadamente irresponsable”. Además, afirmó que ve un “anticomunismo” en las acusaciones de la oposición, algo que también ha planteado el propio Presidente Gabriel Boric.

Respecto al oficio que envió la bancada del Partido Republicano a Interior y la Segegob para que se indague un viaje a Cuba que realizó Lagos -entre otros funcionarios de esas reparticiones-, el miembro del comité central del PC insistió en que “hay de nuevo una cosa persecutoria que es bien grave, porque quieren instalar un precedente respecto de 3 países”. En ese sentido, cuestionó que “es más que Guerra Fría”.

Según Lagos, se trasladó a ese país para ir a “un seminario donde participaron profesionales y comunicadores de más de 50 países del mundo”, invitado como miembro de un medio digital en Chile y no en representación de Interior.