“Red de corrupción”: tras emplazamiento del fiscal nacional, Vallejo dice que si tuvieran nuevos antecedentes los pondrían a disposición

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, insistió la mañana de este miércoles en que hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Esto, luego de la formalización ayer martes del ex director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, por delitos reiterados de violación de secreto.

Tras el resultado de la audiencia, en que se decretó prisión preventiva para el otrora líder de la policía civil, la secretaria de Estado apuntó a dicha tesis en un punto de prensa. A Muñoz se le imputa haber entregado información reservada al abogado Luis Hermosilla, que es investigado en el Caso Audios, por posibles coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión del Mercado Financiero (CMF).

“Se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría posiblemente organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía”, dijo Vallejo este martes.

Los dichos de la portavoz fueron retrucados por el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien instó a Vallejo a aportar los antecedentes correspondientes ante la persecutora que está a cargo del caso.

“Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa (...) La investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero me remito a los hechos de la formalización que hoy día se han hecho públicos”, dijo en entrevista con Meganoticias.

En diálogo con Radio Universo, en esta jornada la vocera respondió: “Lo que hemos señalado desde el gobierno es que aquí hay indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, dado los propios antecedentes que se han presentado en la audiencia de formalización, y que terminaron además con la prisión preventiva del ex director general de la PDI”.

En esa misma línea, expresó que “si tuviéramos nuevos antecedentes los vamos a poner inmediatamente a disposición de la Fiscalía. La Fiscalía es la que investiga y los tribunales son los que van a determinar”.

Con todo, Vallejo sostuvo que ojalá se equivoquen “y esto fuera solamente una impresión y que se dé cuenta de que no existe tal cosa”.

Sin embargo, recalcó que hasta el momento, con los antecedentes que se han presentado, “lo que nosotros hemos dicho es que pareciera ser que hay una posible red, de que no es solamente un problema y un tema asociado al ex director general (Sergio Muñoz), sino que hay traspaso de información a personas que tienen acceso al poder, acceso además o interés respecto a causas que se investigaron con anterioridad, como el caso Enjoy, el caso Dominga, Torrealba, y cuantos otros que se expusieron en la propia audiencia”.