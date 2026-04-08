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    Política

    Refuerzos para la “jungla legislativa”: ministros Quiroz y Pérez fichan a exdiputados y la UDI inicia coqueteo con Sedini

    El ministro de Hacienda incorporó a Felipe Donoso (UDI) como asesor político, mientras que el canciller sumó a Gustavo Benavente (UDI). Estos refuerzos obedecen a un incipiente diseño del gobierno, que aún no está cerrado, que busca apuntalar a secretarios de Estado que no militan en partidos.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    En una semana en la que casi todos los ministros fueron sometidos a un severo escrutinio de senadores y diputados -en su mayoría era su primer encuentro con el Congreso-, algunos fichajes sorpresivos estrenaron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el canciller Francisco Pérez.

    Ambos secretarios de Estado, que son parte de la mayoritaria bancada de independientes en el gabinete del Presidente José Antonio Kast, llegaron acompañados de dos exdiputados de la UDI: Felipe Donoso y Gustavo Benavente.

    Estos refuerzos obedecen a un incipiente diseño del gobierno, que aún no está cerrado, que busca apuntalar política y legislativamente a secretarios de Estado que no cuentan con un natural respaldo partidario, al no ser militantes.

    Una de las más afectadas de este desamparo político ha sido la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, quien en medio de los cuestionamientos a la debilidad e imprecisión de sus vocerías, muy pocos parlamentarios oficialistas han salido a darle palabras de apoyo.

    En ese escenario, la bancada de diputados de la UDI le extendió una invitación a almorzar a la ministra vocera con el fin de estrechar lazos. Sin embargo, el encuentro se postergó para la próxima semana. Pese a ello, la jefa de bancada del gremialismo, Flor Weisse, hizo un gesto a Sedini y salió al paso de las críticas de legisladores de RN y el silencio de los republicanos. “Las críticas públicas debilitan al gobierno”, dijo.

    Blindaje en Hacienda

    Particularmente Quiroz, quien ya había tenido un áspero debut legislativo hace dos semanas, cuando le tocó tramitar el proyecto para atenuar el alza de combustibles (especialmente de la parafina), contó con la escolta de Donoso, quien el período pasado fue una pieza claves de su colectividad en la Comisión de Hacienda y en la discusión de las leyes de presupuesto.

    Si bien el ministro de Hacienda ya había generado un puente importante con la UDI, al fichar como asesora jurídico-legislativa a la abogada de Bárbara Bayolo, egresada de la PUC, Magíster en Dirección y Gestión Tributaria y exdirectora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, ella no tenía militancia política. Pese a ello, la abogada se consolidó como la principal consejera en temas legislativos económicos del exsenador Juan Antonio Coloma (UDI) y de todos los legisladores gremialistas, entre ellos el mismo Donoso y el actual presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya (UDI).

    La llegada de Donoso, sin embargo, viene a llenar un vacío que en el oficialismo y en el mismo gobierno detectaron en los primeros días de Quiroz: su falta de conocimiento de la “jungla parlamentaria” y de los códigos políticos en los que se mueven los legisladores, que a veces simplemente buscan atención o gestos sencillos de la autoridad: por ejemplo, ser recibidos en Teatinos 120 para plantear inquietudes.

    De hecho, el martes 24 de marzo cuando le tocó defender el proyecto de combustibles en la Cámara, en su caminata hacia la Comisión de Hacienda, el ministro no solo fue asediado por la prensa. A la entrada lo esperó un pequeño grupo de parlamentarios opositores, conformado por Sebastián Videla (independiente liberal), Héctor Barría (DC) y Alejandro Bernales (liberal).

    Los tres intentaron abordar a Quiroz, sin éxito. Al darse cuenta de que sus esfuerzos no fueron fructíferos, se resignaron a gritarle. “¿Qué pasa con Antofagasta, las regiones mineras?”, le preguntó Videla, representante de la Segunda Región.

    “Está arrancando. Caradura, ministro”, dijo, a su vez, Barría. “Está arrancando, converse con los diputados”, complementó en la misma línea Videla, quien luego posteó su puesta en escena en sus redes sociales.

    Según la versión de quienes iban al lado de Quiroz ese día, el jefe económico habría comentado extrañado: “¿quiénes son?“, pues en esos instantes había un tumulto en su entorno y ni siquiera los alcanzó a ver.

    Lo paradójico es que a pesar de Barría y Videla fueron los más agresivos ese día, finalmente ambos, junto a sus bancadas, se desmarcaron del resto de la oposición y aprobaron el paquete completo de medidas del gobierno, tras algunos ajustes y concesiones que hizo el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), quien intervino minutos antes de la votación para evitar un revés legislativo.

    En esos instantes, el bloque opositor había logrado armar un relato adecuado para torpedear la iniciativa y amenazaba con rechazar el artículo 4°, que le daba viabilidad financiera a las medidas, con el argumento de que perjudicaba a las pymes.

    Para evitar que esa disposición clave no se cayera, Alvarado se comprometió a corregir el punto en el Senado para eximir a las pymes de la mayor carga tributaria. El artículo en cuestión le reducía el margen que tenían las empresas grandes y pequeñas para descontar el gasto en petróleo de sus declaraciones de impuestos (IVA).

    El compromiso de Alvarado, que fue aceptado por Quiroz, fue suficiente para que el PPD, la DC y los liberales apoyaran el proyecto en su conjunto.

    Primeras aprobaciones del canciller

    En el caso del canciller Pérez, este martes llegó acompañado por el exdiputado Benavente, nuevo coordinador legislativo del ministerio. En el período pasado, el exparlamentario fue integrante la estratégica Comisión de Constitución y era uno de los voceros en materia jurídica, judicial, constitucional y de asunto políticos electorales del partido.

    A pesar de todos los ruidos que había en semanas previas (por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y las relaciones con Argentina y EE.UU.), la sesión fue más apacible de lo esperado.

    Luego el ministro de RR.EE., acompañado por Benavente en las inmediaciones con el fin de apoyar los cabildeos, estuvo en la sala del Senado donde fueron aprobados por unanimidad tres acuerdos particulares con Canadá (transporte aéreo), Grecia (servicios aéreos) y Costa Rica (coproducción audiovisual).

    Más sobre:PolíticaCongresoJorge QuirozRodrigo Pérez Mackenna

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