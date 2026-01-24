SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Respaldo a figura de Tohá, recriminaciones al FA y el PC y alusión a Chile Vamos marcan inicio de consejo nacional del PPD

    La colectividad del Socialismo Democrático desarrolla este sábado la instancia partidaria, en que se discutirá el rol opositor a partir del 11 de marzo, cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Consejo nacional del PPD.

    Pasadas las 10.30 horas de este sábado, el Partido por la Democracia (PPD) inició su 69° consejo nacional, en la sede de Santiago del Parlamento.

    La instancia partidaria se produce luego que el Socialismo Democrático -bloque que lideran junto al PS- decidió apostar por el divorcio con el Frente Amplio y el Partido Comunista una vez que finalice el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

    Las tiendas desoyeron, de esta manera, el llamado del Mandatario a la unidad y se vislumbra un escenario en que a partir del 11 de marzo haya al menos dos oposiciones a la administración del mandatario electo José Antonio Kast.

    El encargado de abrir el consejo del PPD fue su secretario general, José Toro, que en su discurso destacó la figura de la exministra del Interior, Carolina Tohá, lanzó recriminaciones justamente al FA y el PC, e hizo una alusión a Chile Vamos.

    “Las ministras y ministros del Socialismo Democrático en este periodo, han sabido apuntalar a un gobierno”, dijo Toro, y añadió que se “controló la inflación, estabilizó la economía, que fortaleció sus relaciones bilaterales y que además entregamos una robusta y profunda agenda de seguridad”.

    Sin embargo, explicitó, “en junio sufrimos una de las derrotas más duras de nuestra historia. Y digo sufrimos porque en ningún caso lo ocurrido en las primarias presidenciales es personal, es más bien una derrota colectiva, y tiene que ver con la persona que asumió el desafío. Carolina Tohá es, sin lugar a dudas, la mejor de las nuestras”.

    Al respecto, señaló que “su liderazgo no solo sostuvo la bandera del Socialismo Democrático en los momentos más complejos del gobierno, sino también que nos recordó que la política se hace con rigor, con coraje y sin complejos. Carolina demostró que se puede y se debe tener una mirada progresista en materia de seguridad (...). Pero por sobre todo, fue profundamente valiente al levantar la voz cada vez que la oposición quiso correr el cerco en cada una de las más de 60 leyes de seguridad, y también cada vez que nuestros aliados políticos, el Frente Amplio y el PC, se negaban a aprobar algunas iniciativas”.

    Luego, el dirigente del PPD hizo un mea culpa: “Como socialdemócratas no supimos escuchar cuando como sector perdimos a comienzos de 2010 con Frei. Tampoco lo hicimos cuando sufrimos una dura derrota en 2021. Y menos para las elecciones de convencionales y consejeros”.

    Por eso, dijo, “es momento de ser honestos y abrir los ojos. No nos puede pasar lo que le está pasando a Chile Vamos”.

    “La socialdemocracia se ha vuelto, paradójicamente, defensora del statu quo. Esto le ha dejado un gran espacio a la extrema derecha para representar la indignación social con soluciones autoritarias y simplistas”, remarcó.

    Y sinceró que “hoy, el PPD enfrenta su propia crisis de identidad. Dejamos de ser el partido distinto, el partido innovador que instalaba los temas en la vanguardia en los años 90. Dejamos de representar una opción”.

