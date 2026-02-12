SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Riñas entre comunistas rompen récord de tensiones y fuerzan llamado a la tregua

    Tras semanas de enfrentamientos, el senador Núñez emplazó a dejar de hacerse daño entre compañeros de partido. El mensaje, sin embargo, no cayó bien en la colectividad que se caracteriza por el hermetismo de sus discusiones. “No es propio de la cultura del histórico PC enviarse mensajes por las redes sociales”, lamentó Carmen Hertz.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    David Tralma

    Las diferencias entre nosotros se resuelven entre nosotros. Esa es una máxima en el Partido Comunista (PC) que por años ha imperado. Sin embargo, las últimas semanas la han puesto a prueba como nunca antes.

    Las ácidas críticas de Daniel Jadue a otros militantes comunistas han logrado algo poco habitual en la colectividad de la hoz y el martillo: traspasar una disputa interna a los medios de comunicación y las redes sociales.

    Esta mañana el senador Daniel Núñez, militante PC, hizo un llamado a tregua. En su cuenta de X, escribió: “Se han hecho habituales las intervenciones públicas del compañero Daniel Jadue, donde descalifica y agrede a militantes del partido. Primero fue a Camila Vallejo y Jaime Gajardo, ahora le tocó a Nicolás Cataldo. Esto debe parar. Nos hace un daño tremendo“.

    Daniel Núñez. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El senador hizo referencia a la más reciente aparición pública del exalcalde de Recoleta, en el programa de streaming Barbarroja. Ahí criticó la participación del ministro Cataldo en el Congreso Futuro en Marruecos, por tratarse de una monarquía. “Me sigue llamando la atención la tremenda hipocresía de algunas autoridades políticas”, comentó Jadue.

    El llamado de atención del senador no cayó bien en las filas comunistas, que no están acostumbras a romper con el hermetismo de sus discusiones. En respuesta al post, la diputada Carmen Hertz respondió que “no es propio de la cultura del histórico PC enviarse mensajes por las redes sociales”.

    En esa misma línea, el dirigente Eric Campos sostuvo que “la opinión que yo tengo sobre los compañeros y compañeras que nombra el senador, incluso lo que opino del senador, son opiniones que doy en los marcos institucionales del partido. Así me enseñaron y así trato de hacerlo en mis más de 27 años de militancia”.

    “Existen diversos mecanismos para plantear estos reparos, diferencias y opiniones en instancias internas de nuestro partido y ese debe ser el actuar de cada militante”, sentenció la diputada Nathalie Castillo. Eso, aclaró, “aplica para todos y todas quienes sean militantes”.

    Pese a los llamados a aclarar las diferencias en la interna, hay comunistas que sencillamente han perdido la paciencia frente a las últimas intervenciones de Jadue, quien cumple con arresto domiciliario como medida cautelar por el caso Farmacias Populares. Sin ir más lejos, este miércoles el ministro Gajardo dijo en radio Infinita que “lamentablemente, se están rompiendo ciertos códigos que tiene el partido (...). Denostar públicamente a otro compañero del partido está muy lejos de la ética y de la fraternidad que uno tiene que tener en general en cualquier partido”.

    El round entre Cataldo y Jadue no es el único que ha sorprendido a los comunistas en el último tiempo. La semana pasada, el exdiputado Hugo Gutiérrez aseveró -también en el programa Barbarroja- que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”.

    FOTO KARIN POZO/ATONCHILE KARIN POZO/ATONCHILE

    Aunque no nombró a Jeannette Jara, sus dichos la dejaron en una posición incómoda, puesto que ella reconoció, en medio de su campaña presidencial, que en Cuba no se vive una democracia, a contrapelo de la postura del PC, que en las últimas semanas ha intensificado su apoyo a la isla. Tanto así, que han exigido al gobierno del Presidente Gabriel Boric que envíe ayuda humanitaria a ese país.

    El golpe a Jara es materia sensible en el PC, puesto que ella ha reconocido que actualmente está en un período de reflexión sobre el futuro de su militancia en el partido del que es parte desde los 14 años.

    El trato que ha recibido la exministra del Trabajo ha provocado llamados de atención al PC incluso desde otros partidos del sector. “Sus compañeros deberían tratarla con más respeto”, dijo anoche, a CNN, la ministra de la Mujer Antonia Orellana, quien milita en el Frente Amplio.

    Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Antes del cuestionamiento al titular de Educación, Jadue acusó que los ministros comunistas Vallejo, Gajardo y Cataldo forman parte de una “persecución” judicial en su contra. Como respuesta, los secretarios de Estado enviaron una carta de protesta al tribunal supremo del PC, la que fue dada a conocer por este medio.

    En ella se menciona que “la falta de fraternidad política, los ataques permanentes y, hoy, derechamente las calumnias, configuran una conducta que no busca contribuir a un debate político honesto ni a una discusión estratégica de ideas, sino que apunta sistemáticamente a desacreditar y dañar a quienes no comparten su posición”.

    Los tres secretarios de Estado han manifestado su molestia por la filtración a este medio de la misiva enviada de manera reservada a la comisión política. Lautaro Carmona, en tanto, también ha deslizado críticas por la difusión de la carta. Pese a ello, entienden que la colectividad no queda en buen pie cuando se recrudecen las diferencias internas, aunque entienden que, de concretarse una tregua, el conflicto retomará en marzo.

    Durante el tercer mes del año el PC realizará un comité central, donde se hará un juicio de los cuatro años del gobierno del Presidente Boric, lo que promete reactivar la disputa que han mantenido durante esta administración quienes se consideran como “gobiernistas” -una minoría- y los que no. En el pleno, además, también se remarcará la postura que tendrá la colectividad con el periodo entrante de José Antonio Kast, donde tampoco existe una sola posición.

    En el comité central de marzo también se convocará formalmente a la “conferencia” que el PC proyecta celebrar en abril, donde se podrá realizar una catarsis aún más profunda respecto de los mismos temas. Se trata de un hito que ocurre pocas veces -que se da entre cada proceso de congreso-, donde se suelen debatir las posturas que ha fijado la colectividad y modificar cargos internos de la tienda de Vicuña Mackenna 31.

    Más sobre:PCLa Tercera PMPartido ComunistaDaniel NúñezDaniel JaduePolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    Lo más leído

    1.
    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    2.
    Vallejo reflota campaña de la UDI contra despidos de funcionarios en 2014 y cuestiona a la derecha por críticas actuales por “amarres”

    Vallejo reflota campaña de la UDI contra despidos de funcionarios en 2014 y cuestiona a la derecha por críticas actuales por “amarres”

    3.
    Siguen las turbulencias en el PC: Jadue sugiere que Cataldo es hipócrita y que Boric le tiene “temor a los gringos”

    Siguen las turbulencias en el PC: Jadue sugiere que Cataldo es hipócrita y que Boric le tiene “temor a los gringos”

    4.
    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    5.
    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    Kast presenta a sus subsecretarios: quiénes integran la “segunda línea” del próximo gobierno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar
    Chile

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado
    Negocios

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Ministro García por venta de activos Corfo: “No le está prestando dinero al gobierno, está retirando capital que le es propio”

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales
    El Deportivo

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Joaquín Niemann arranca con todo en el LIV Golf de Adelaida al instalarse en el top 5 de la competencia

    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas
    Cultura y entretención

    “Un sueño febril de dolor y crueldad ”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?
    Mundo

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de crisis de desabastecimiento

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó