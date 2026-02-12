Riñas entre comunistas rompen récord de tensiones y fuerzan llamado a la tregua

Las diferencias entre nosotros se resuelven entre nosotros. Esa es una máxima en el Partido Comunista (PC) que por años ha imperado. Sin embargo, las últimas semanas la han puesto a prueba como nunca antes.

Las ácidas críticas de Daniel Jadue a otros militantes comunistas han logrado algo poco habitual en la colectividad de la hoz y el martillo: traspasar una disputa interna a los medios de comunicación y las redes sociales.

Esta mañana el senador Daniel Núñez, militante PC, hizo un llamado a tregua. En su cuenta de X, escribió: “Se han hecho habituales las intervenciones públicas del compañero Daniel Jadue, donde descalifica y agrede a militantes del partido. Primero fue a Camila Vallejo y Jaime Gajardo, ahora le tocó a Nicolás Cataldo. Esto debe parar. Nos hace un daño tremendo“.

Daniel Núñez. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El senador hizo referencia a la más reciente aparición pública del exalcalde de Recoleta, en el programa de streaming Barbarroja. Ahí criticó la participación del ministro Cataldo en el Congreso Futuro en Marruecos, por tratarse de una monarquía. “Me sigue llamando la atención la tremenda hipocresía de algunas autoridades políticas”, comentó Jadue.

El llamado de atención del senador no cayó bien en las filas comunistas, que no están acostumbras a romper con el hermetismo de sus discusiones. En respuesta al post, la diputada Carmen Hertz respondió que “no es propio de la cultura del histórico PC enviarse mensajes por las redes sociales”.

En esa misma línea, el dirigente Eric Campos sostuvo que “la opinión que yo tengo sobre los compañeros y compañeras que nombra el senador, incluso lo que opino del senador, son opiniones que doy en los marcos institucionales del partido. Así me enseñaron y así trato de hacerlo en mis más de 27 años de militancia”.

“Existen diversos mecanismos para plantear estos reparos, diferencias y opiniones en instancias internas de nuestro partido y ese debe ser el actuar de cada militante”, sentenció la diputada Nathalie Castillo. Eso, aclaró, “aplica para todos y todas quienes sean militantes”.

Pese a los llamados a aclarar las diferencias en la interna, hay comunistas que sencillamente han perdido la paciencia frente a las últimas intervenciones de Jadue, quien cumple con arresto domiciliario como medida cautelar por el caso Farmacias Populares. Sin ir más lejos, este miércoles el ministro Gajardo dijo en radio Infinita que “lamentablemente, se están rompiendo ciertos códigos que tiene el partido (...). Denostar públicamente a otro compañero del partido está muy lejos de la ética y de la fraternidad que uno tiene que tener en general en cualquier partido”.

El round entre Cataldo y Jadue no es el único que ha sorprendido a los comunistas en el último tiempo. La semana pasada, el exdiputado Hugo Gutiérrez aseveró -también en el programa Barbarroja- que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura. Y si alguien lo cree, esa persona no puede estar en este partido”.

FOTO KARIN POZO/ATONCHILE KARIN POZO/ATONCHILE

Aunque no nombró a Jeannette Jara, sus dichos la dejaron en una posición incómoda, puesto que ella reconoció, en medio de su campaña presidencial, que en Cuba no se vive una democracia, a contrapelo de la postura del PC, que en las últimas semanas ha intensificado su apoyo a la isla. Tanto así, que han exigido al gobierno del Presidente Gabriel Boric que envíe ayuda humanitaria a ese país.

El golpe a Jara es materia sensible en el PC, puesto que ella ha reconocido que actualmente está en un período de reflexión sobre el futuro de su militancia en el partido del que es parte desde los 14 años.

El trato que ha recibido la exministra del Trabajo ha provocado llamados de atención al PC incluso desde otros partidos del sector. “Sus compañeros deberían tratarla con más respeto”, dijo anoche, a CNN, la ministra de la Mujer Antonia Orellana, quien milita en el Frente Amplio.

Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Antes del cuestionamiento al titular de Educación, Jadue acusó que los ministros comunistas Vallejo, Gajardo y Cataldo forman parte de una “persecución” judicial en su contra. Como respuesta, los secretarios de Estado enviaron una carta de protesta al tribunal supremo del PC, la que fue dada a conocer por este medio.

En ella se menciona que “la falta de fraternidad política, los ataques permanentes y, hoy, derechamente las calumnias, configuran una conducta que no busca contribuir a un debate político honesto ni a una discusión estratégica de ideas, sino que apunta sistemáticamente a desacreditar y dañar a quienes no comparten su posición”.

Los tres secretarios de Estado han manifestado su molestia por la filtración a este medio de la misiva enviada de manera reservada a la comisión política. Lautaro Carmona, en tanto, también ha deslizado críticas por la difusión de la carta. Pese a ello, entienden que la colectividad no queda en buen pie cuando se recrudecen las diferencias internas, aunque entienden que, de concretarse una tregua, el conflicto retomará en marzo.

Durante el tercer mes del año el PC realizará un comité central, donde se hará un juicio de los cuatro años del gobierno del Presidente Boric, lo que promete reactivar la disputa que han mantenido durante esta administración quienes se consideran como “gobiernistas” -una minoría- y los que no. En el pleno, además, también se remarcará la postura que tendrá la colectividad con el periodo entrante de José Antonio Kast, donde tampoco existe una sola posición.

En el comité central de marzo también se convocará formalmente a la “conferencia” que el PC proyecta celebrar en abril, donde se podrá realizar una catarsis aún más profunda respecto de los mismos temas. Se trata de un hito que ocurre pocas veces -que se da entre cada proceso de congreso-, donde se suelen debatir las posturas que ha fijado la colectividad y modificar cargos internos de la tienda de Vicuña Mackenna 31.