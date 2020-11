Rodrigo Delgado, nuevo ministro del Interior: “Apuesto al diálogo, la coherencia, terminar mi período... el tiempo dirá, es noticia en desarrollo”

“Yo llevo cerca de una década pregonando que el municipalismo debía tener el rol que merecía (...) Cuando a uno lo convocan a esto, tiene que ser consecuente y tiene que enfrentarlo”, aseguró esta mañana Rodrigo Delgado en Duna en Punto de Radio Duna, en su primera entrevista como ministro del Interior tras ser designado ayer por el presidente Sebastián Piñera.

“Todos en la vida hemos tomado una decisión y hemos entrado con la guata apretada, saliendo de la zona de confort. Apuesto al diálogo, la coherencia, terminar mi período... el tiempo dirá. Es noticia en desarrollo”, manifestó. Cabe recordar que Delgado es el cuarto ministro del Interior de Piñera tras Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez.

Consultado por quienes han cuestionado la falta de experiencia como para ser ministro del Interior, Delgado aseveró que “son opiniones respetables. La pregunta es otra ¿Qué perfil quiere la gente para personas que quieren renovar la política”.

“A lo mejor uno como alcalde no tiene ese circuito que tienen los parlamentarios, pero la gente necesita ver rostros distintos”, complementó. Y al mismo tiempo, admitió que “tengo que estudiar muchísimo (...) en empeño no me voy a quedar”, admitió.

“Tengo desafíos gigantes, enormes, complejos no va a ser fácil, sé que a ratos lo voy a pasar mal pero así es la vida”, reflexionó.

Delgado comentó que “una de las virtudes que uno tiene es el trabajo en equipo. Estuve con el presidente, manifesté mi mirada, preocupaciones, quedamos de tener una coordinación permanente y tengo que tener claro cual es mi rol, qué decisiones tomo y qué decisiones se toman en equipo”

“Trabajar con él (Piñera) es algo nuevo para mí, pero es parte de los desafíos, y lo que me convoca es revisar bien las circunstancias, tomar decisiones en lo inmediato y trabajar con los demás ministros”, añadió