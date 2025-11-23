Schalper por posibles negociaciones parlamentarias con el PDG: “Tenemos que entrar en diálogo con las distintas fuerzas politicas”

El diputado reelecto por el distrito 11, Diego Schalper (RN), analizó el escenario político tras las elecciones del 16 de noviembre y enfatizó en la necesidad de que Chile Vamos realice una revisión interna, pero también avance hacia una estrategia común con otros sectores opositores, incluyendo al Partido de la Gente (PDG).

En conversación con Mesa Central, el parlamentario aseguró que los resultados dejaron un mensaje claro por parte de la ciudadanía, ya que “7 de cada 10 chilenos optaron por el cambio”.

“En ese cuadro es un hecho que Chile Vamos perdió, la candidata de la izquierda perdió, obtuvo una votación por debajo de lo que ellos mismos se habían fijado como piso”, aseguró.

Sin embargó, evitó ser catastrófico respecto al presente de su coalición, destacando que cuentan con 16 senadores y más de 30 diputados, señalando que con esto “tendremos mucha importancia en la correlación de fuerzas, nuestra distancia con Republicanos en la parlamentaria no supera el 2%, sin contar la fuerza municipal que tenemos”.

En ese sentido, respecto a la posibilidad de entablar conversaciones con el Partido de la Gente, el diputado no descartó ningún espacio de diálogo. “Tenemos que entrar en diálogo con las distintas fuerzas políticas y hablarles de cosas que a esta altura son de sentido común”, sostuvo, en referencia a futuras definiciones legislativas y programáticas.

En ese sentido, aseguró que deberán "conversar con todas las fuerzas que se sientan de oposición a este gobierno”.

Finalmente, Schalper sostuvo que el objetivo del sector debe ser dar estabilidad política más allá del corto plazo, señalando que “aquí no se tiene que aspirar a 4 años, sino a algo más".

“La meta final, lo ha dicho el mismo Kast, es entregarle la banda en 4 años más a alguien del sector”, sentenció.