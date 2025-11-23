Beatriz Sánchez y la oportunidad de Jara ante ausencia de Kast en más debates: “Hay un terreno muy amplio para ir creciendo”

Beatriz Sánchez, senadora electa por el Maule del Frente Amplio y parte del comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, comentó que la segunda vuelta presidencial “no está jugada” y que, con la primera, “son elecciones distintas porque se juegan otras cosas“.

Sánchez destacó que “por primera vez hubo una presidencial y una parlamentaria con voto obligatorio, y eso la hace impredecible”.

En Mesa Central de Canal 13 apuntó que la próxima elección del 14 de diciembre tiene el siguiente escenario: “Hay un voto, que es el voto Parisi, y que ha estado como archi-analizado, que no es un voto tan tradicional del eje izquierda-derecha".

Además, “tenemos además un candidato como José Antonio Kast, que no va a los debates, que no dice lo que piensa, que no se atreve a explayarse cuando le preguntan las cosas, creo que hay un terreno muy amplio para Jeannette Jara para ir creciendo, ir convenciendo y hablándole a las personas".

En la misma línea sostuvo que “Jara ha sido una candidata muy interesada en el diálogo abierto con los chilenos y chilenas, me ha parecido que es bueno que ella enfrente todo lo que pasa de manera muy abierta, no así en el otro lado, eso no me da confianza. Jara es la única que tiene un proyecto, una mirada país, que va hacia alguna parte”.