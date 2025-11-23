Trama bielorrusa: Walker confirma pago de $1,6 millones por parte de Sergio Yáber, pero niega irregularidades

El senador Matías Walker (Demócratas) rechazó este domingo que hubiese tenido influencias en sus decisiones tras haber recibido un pago de $1,6 millones por parte del conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber, involucrado en la llamada “trama bielorrusa”.

La información fue dada a conocer el sábado en una nota del medio Reportea. Según lo señalado allí, el pago se habría realizado el pasado 28 de mayo de 2024 a una cuenta bancaria BCI.

En el reportaje se señala que en la glosa del pago figura como explicación “Pasaje Canadá” y el nombre de un hijo de Walker. En el comentario de la transferencia, saldría como texto “regalo pasaje ahijado”.

A través de una declaración pública, el parlamentario abordó su relación con el abogado y lo referido al mencionado pago.

“Para nadie es un misterio mi relación de amistad con Sergio Yáber, la cual comienza en mi etapa de diputado en Coquimbo, donde coincidimos en muchas actividades. Sin embargo, ello no ha significado, de modo alguno, tomar decisiones relacionadas a las materias que hoy se investigan”, comenzó señalando.

Tras ello, resaltó como elemento que demuestra su independencia sus votos favorables a las acusaciones constitucionales en contra de los exministros Vivanco y Ulloa.

Respecto a la transferencia, explicó: “Tal como acredité con el comprobante de la compra del pasaje respectivo, se trató de un apoyo para una pasantía estudiantil de un hijo mío en el extranjero ”.

“Contrariamente a lo que se podría insinuar, esta relación no ha significado influencia en ninguna de las acciones o decisiones relacionadas con funciones públicas que cada uno ejerce”, concluyó el parlamentario por Coquimbo.

El pago realizado a Walker se da días después de conocerse una interceptación telefónica al mismo Yáber, en que se menciona un supuesto pago de $1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya, esto con el objeto de obtener antecedentes para derribar la acusación constitucional encabezada por parlamentarios oficialistas contra Antonio Ulloa. Hasta el momento, estos hechos habrían sido rechazados por el parlamentario.

Por otro lado, este viernes se conoció la suspensión provisional de Yáber por parte de la Corte de Apelaciones de San Miguel, esto en el marco de una investigación sumaria administrativa al estar involucrado en la “trama bielorrusa”.