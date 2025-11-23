“Cobardía democrática”: el cruce entre Meza y Cuadrado por la negativa de Kast a ir a debates con Jara

El diputado José Carlos Meza, del Partido Republicano, y el recién electo parlamentario Carlos Cuadrado, del Partido Por la Democracia (PPD) debatieron en torno a la negativa del republicano, José Antonio Kast, por participar en un debates con la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara.

El cruce se produjo mientras ambos parlamentarios se encontraban participando del programa Estado Nacional, de TVN.

En ello, el diputado Cuadrado sostuvo críticamente que el abanderado de extrema derecha “ evita los debates, porque ahora ya no es diluir el discurso entre ocho candidatos en un debate, sino que ahora es una confrontación de ideas personales ”, con lo cual, Kast, se vería “disminuido”, aseguró el diputado.

En ese sentido, el diputado Meza, respondió, expresando: “¿Por qué nosotros tenemos que hacernos cargo de los deseos de un comando ajeno al nuestro? ¿De una candidata que no es la nuestra? El día que nosotros permitamos que Jara nos diga a nosotros qué hacer, entonces cerremos por fuera”, afirmó.

Pero la discusión frente al tema no se detuvo ahí, es así que más tarde, el diputado Cuadrado se refirió a la invitación que el excandidato presidencial, Franco Parisi, realizó a ambos candidatos presidenciales para debatir en el programa de YouTube, Bad Boys.

Al respecto, Cuadrado exclamó: “Lo que yo señalo es que, tengo la certeza de que si (Kast) va a un debate, puede alterarse la aguja , y ese es el motivo final de porqué no va, por cobardía democrática”.

En ese sentido, Meza respondió: “Decirle a un candidato que se atrevió a levantar la voz cuando muchos se quedaron callados, que es cobarde, es una falta de respeto enorme”.

Así, concluyó expresando: “Con respecto al programa Bad Boys, y al voto de Parisi, yo creo que aquí todos se han equivocado en creer que esto se trata simplemente de decir, mira, ‘yo tengo esta propuesta que es de Parisi’ (aludiendo a Jeannette Jara), porque el votante de Parisi primero necesita creerte, y yo no sé si le cree hoy en día a los candidatos”.