BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Cobardía democrática”: el cruce entre Meza y Cuadrado por la negativa de Kast a ir a debates con Jara

    El diputado electo, Carlos Cuadrado, cargó contra la decisión de José Antonio Kast de no participar en algunos debates con la abanderada oficialista.

    Por 
    Sebastián Escobar F.

    El diputado José Carlos Meza, del Partido Republicano, y el recién electo parlamentario Carlos Cuadrado, del Partido Por la Democracia (PPD) debatieron en torno a la negativa del republicano, José Antonio Kast, por participar en un debates con la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara.

    El cruce se produjo mientras ambos parlamentarios se encontraban participando del programa Estado Nacional, de TVN.

    En ello, el diputado Cuadrado sostuvo críticamente que el abanderado de extrema derecha “evita los debates, porque ahora ya no es diluir el discurso entre ocho candidatos en un debate, sino que ahora es una confrontación de ideas personales”, con lo cual, Kast, se vería “disminuido”, aseguró el diputado.

    En ese sentido, el diputado Meza, respondió, expresando: “¿Por qué nosotros tenemos que hacernos cargo de los deseos de un comando ajeno al nuestro? ¿De una candidata que no es la nuestra? El día que nosotros permitamos que Jara nos diga a nosotros qué hacer, entonces cerremos por fuera”, afirmó.

    Pero la discusión frente al tema no se detuvo ahí, es así que más tarde, el diputado Cuadrado se refirió a la invitación que el excandidato presidencial, Franco Parisi, realizó a ambos candidatos presidenciales para debatir en el programa de YouTube, Bad Boys.

    Al respecto, Cuadrado exclamó: “Lo que yo señalo es que, tengo la certeza de que si (Kast) va a un debate, puede alterarse la aguja, y ese es el motivo final de porqué no va, por cobardía democrática”.

    En ese sentido, Meza respondió: “Decirle a un candidato que se atrevió a levantar la voz cuando muchos se quedaron callados, que es cobarde, es una falta de respeto enorme”.

    Así, concluyó expresando: “Con respecto al programa Bad Boys, y al voto de Parisi, yo creo que aquí todos se han equivocado en creer que esto se trata simplemente de decir, mira, ‘yo tengo esta propuesta que es de Parisi’ (aludiendo a Jeannette Jara), porque el votante de Parisi primero necesita creerte, y yo no sé si le cree hoy en día a los candidatos”.

    Jeannette Jara y José Antonio Kast

    Lee también:

    Más sobre:José Antonio KastJeannette JaraFranco ParisiBad BoysJosé Carlos MezaCarlos Cuadrado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lautaro Carmona (PC) tilda al embajador de EE.UU. en Chile como “un activista de una causa de las más reaccionarias”

    Trama bielorrusa: Walker confirma pago de $1,6 millones por parte de Sergio Yáber, pero niega irregularidades

    “Estamos a full capacidad”: Cordero sobre recursos militares en pasos fronterizos de la macrozona norte

    Denuncia por disparos injustificados termina con dos detenidos por tráfico de drogas en Maipú

    Criteria: Kast lidera en segunda vuelta con amplia ventaja sobre Jara y concentra mayor traspaso de votos

    Vodanovic aborda salida de Quiroga y recuerda cuando Paulsen trató de “atorrantes” a los integrantes del gobierno de Boric

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    300 días para perder una elección: La historia íntima de la derrota de Matthei

    3.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Revisa los cortes y desvíos de tránsito en Santiago por el Paris Parade

    Revisa los cortes y desvíos de tránsito en Santiago por el Paris Parade

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Lautaro Carmona (PC) tilda al embajador de EE.UU. en Chile como “un activista de una causa de las más reaccionarias”
    Chile

    Lautaro Carmona (PC) tilda al embajador de EE.UU. en Chile como “un activista de una causa de las más reaccionarias”

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Real Madrid por LaLiga

    Trama bielorrusa: Walker confirma pago de $1,6 millones por parte de Sergio Yáber, pero niega irregularidades

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    La señal detrás del primer acercamiento entre economistas de Matthei y el equipo de Kast

    Luis Eduardo Escobar: “No hay ninguna razón para impulsar retiros de fondos de pensiones. En esa propuesta, Parisi se cayó al populismo”

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    El análisis de los Cóndores tras el duelo con Italia: “Vamos a tener pocas oportunidades, pero tenemos que aprovecharlas”
    El Deportivo

    El análisis de los Cóndores tras el duelo con Italia: “Vamos a tener pocas oportunidades, pero tenemos que aprovecharlas”

    La U denuncia ataque al bus del plantel y pirotecnia ruidosa de madrugada en la antesala del crucial choque con O’Higgins

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini recibe al Girona por LaLiga

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio
    Cultura y entretención

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Israel ejecuta primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntan al jefe de Estado Mayor de Hezbollah
    Mundo

    Israel ejecuta primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntan al jefe de Estado Mayor de Hezbollah

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Aumentan a 90 los fallecidos tras las inundaciones por lluvias en Vietnam

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”