Vodanovic aborda salida de Quiroga y recuerda cuando Paulsen trató de “atorrantes” a los integrantes del gobierno de Boric

La senadora Paulina Vodanovic (PS) abordó este domingo su llegada como jefa de campaña del comando de Jeannette Jara (PC) para la segunda vuelta presidencial. Además, también se refirió a la salida de su antecesor, Darío Quiroga, y las críticas que habría recibido por sus comentarios sobre el Partido de la Gente (PDG) en abril de este año.

Esto en el contexto de una semana convulsionada para el equipo de la candidata oficialista. Además de la salida de Quiroga, también se tuvieron que retractar de la inclusión del cantante urbano Balbi El Chamako, luego que se descubriera que enfrentaba una causa vigente por violencia intrafamiliar.

En una entrevista con Estado Nacional de TVN, la reelecta parlamentaria por el Maule fue consultada respecto a la salida de Quiroga como jefe de campaña de Jara.

“Yo no he escuchado a nadie del comando de Kast condenar las palabras del jefe de campaña de Evelyn Matthei cuando nos trató a todos de atorrantes”, respondió la presidenta del PS, recordando el episodio en que Diego Paulsen trató de esa manera a los integrantes del actual gobierno.

Tras detallar la importancia de la búsqueda de la integración a nivel país y de acabar con el debate de blanco y negro, Vodanovic también enfatizó que Quiroga realizó aquellos dichos en un momento en que todavía no era jefe de campaña de la candidata.

“Si queremos hablar del clasismo, hablemos de lo que dijo el jefe de campaña de Evelyn Matthei. ¿Dónde está el arrepentimiento de haber tratado a la mitad de Chile, o más de la mitad, de atorrantes? Gente que es de sacrificio, de trabajo, aquellos que se levantan bien temprano para ir a dejar los cabros chicos al colegio para después irse a la pega, que el metro se quede parado, o que en las regiones, como en mi región, las micros dejan de pasar a las 9 de la noche y la gente queda en los paraderos”, señaló.

“Entonces quiero decirle ¿Esa gente es atorrante? Es gente trabajadora y yo tengo el mayor respeto, además porque soy presidenta del Partido Socialista, el mayor respeto por las y los trabajadores del país y también por toda esa cantidad de personas que hoy día son emprendedores, que con esfuerzo y riesgo propio sacan adelante sus pequeñas empresas, sus medianas empresas y dan trabajo, porque es una cantidad de gente muy importante en nuestro país", concluyó al respecto.