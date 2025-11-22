BLACK SALE $990
    Jara admite error tras fallida incorporación de Balbi El Chamako al comando y enfatiza que “la VIF no es tolerable”

    El cantante urbano enfrenta una causa por violencia intrafamiliar desde diciembre de 2024. Pocas horas después de que se divulgaran estos antecedentes, fue desvinculado de la campaña.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    Jeannette Jara había presentado esta misma jornada a Balbi El Chamako como parte de su campaña.

    Tras la fallida incorporación del cantante urbano Balbi El Chamako al equipo de campaña de Jeannette Jara (PC), la carta presidencial del oficialismo abordó este sábado la situación.

    Este viernes se había anunciado la incorporación del artista como parte del equipo para la campaña de la segunda vuelta, a pesar que el mismo cantante había entregado su voto en primera vuelta a Franco Parisi (PDG).

    Sin embargo, durante esa misma jornada también salió a la luz que Patricio Oñate, su nombre real, mantiene una causa por violencia intrafamiliar (VIF) de diciembre de 2024, fecha en que su pareja lo habría denunciado por agredirla mientras se encontraba con sus hijos.

    Tras el ataque y la denuncia, la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación y decretó medidas cautelares en contra del imputado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y violencia de género.

    Pocas horas después de conocido estos hechos, fue desvinculado del comando.

    Consultada por la prensa sobre esta polémica, Jara primeramente señaló que “la jefa de campaña estaría recabando los antecedentes”.

    “De todas maneras les quiero decir algo. Las posibilidades de la vida de que una persona o un comando, incluso con la experiencia que tenemos, no cometa errores, no es probable, digamos, uno siempre en la vida comete errores. La diferencia es que frente al error hay que tomar decisiones y dar la cara. Y eso es lo que van a encontrar ustedes nosotros. Por cierto, igual, pocos errores en todo caso. Y vamos a dar siempre la cara y tomar medidas inmediatas”, enfatizó la candidata oficialista.

    Por otro lado, Jara también reforzó la postura de su campaña en casos de violencia intrafamiliar. “Se dio la cara altiro y se tomaron soluciones, la violencia intrafamiliar no es tolerable. Entiendo que él está en un proceso investigativo, pero aún con todo tendrá que seguir su curso ante la justicia y salió del comando inmediatamente”, explicó.

