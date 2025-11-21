Tras revelarse antecedentes de Balbi El Chamako: comando de Jara anuncia que ya “no formará parte del equipo de embajadores”

Desde el comando de la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, emitieron un comunicado para presentar la desvinculación del artista urbano Balbi El Chamako como embajador de campaña, tras la presentación que realizaron la mañana de este viernes.

“Hemos tomado conocimiento de eventuales antecedentes judiciales vinculados a quien sería uno de los embajadores de esta campaña, el artista urbano Balbi El Chamako. Lo que corresponde en este caso es que el proceso continúe y se esclarezca lo denunciado. En virtud de lo anterior, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña”, dijeron.

Los antecedentes que se revelaron en La Tercera, señalan que Patricio Oñate -nombre real del artista- mantiene una causa por violencia intrafamilia (VIF). Esto desde el 22 de diciembre cuando, cerca de las 13.30 horas, una mujer que afirmó ser la pareja de Oñate denunció que se encontraba junto a sus hijos y el cantante urbano cuando éste la agredió.

A raíz de este ataque, la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación y decretó medidas cautelares en contra del imputado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y violencia de género.