Balbi El Chamako: nuevo integrante del renovado comando de Jara mantiene una causa pendiente por violencia intrafamiliar

La mañana de este viernes la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), presentó lo que será su comando 2.0 en miras de la segunda vuelta presidencial. El anuncio del nuevo equipo se da en medio de los primeros cambios tras pasar al balotaje con el candidato republicano José Antonio Kast.

Al costado de la exministra del Trabajo se encontraban quienes pasarán a reforzar el último tramo de la carrera a La Moneda, entre ellos, el cantante urbano Balbi El Chamako, además de figuras políticas como la recién electa senadora Beatriz Sánchez, Carlos Ominami, Irací Hassler, Helia Molina, entre otras.

Y si bien no se confirmó el rol de Patricio Ignacio Oñate Herrera, nombre real de Balbi El Chamako, él mismo dio cuenta de que durante la primera vuelta había sido un votante del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, pero que en esta ocasión apoyaría a la carta del oficialismo. “Quizás muchos de los que me siguen estén de acuerdo o no, pero jamás votaría por Kast, razones son muchas. Yo voté Parisi, pero ahora voy por Jara”, aseguró.

Su salto al comando de Jara, sin embargo, no es primera vez que lo lleva a ser noticia. Oñate denunció haber sido víctima de un secuestro el 2023 en la Región de Valparaíso, aunque tampoco es su primer registro en el Poder Judicial.

Desde diciembre del 2024, el hombre fue imputado en una causa de violencia intrafamiliar (VIF) . Según pudo conocer La Tercera, el 22 de ese mes, cerca de las 13.30 horas, una mujer que afirmó ser la pareja de Oñate denunció que se encontraba junto a sus hijos y el cantante urbano cuando éste la agredió.

Según se detalló en los antecedentes a los que tuvo acceso este medio, Balbi El Chamako comenzó a insultar al hijo que tienen en común, un niño de 11 años. “Que andas hablando we..., eres un cahuinero”, le dijo al menor de edad junto con empujarlo. Seguido de aquello, Oñate se abalanzó contra su pareja, golpeándola reiteradamente con diferentes elementos.

A raíz de la agresión, según el parte policial, la mujer resultó con múltiples heridas, las cuales no serán detalladas dado la gravedad de los hechos. El hecho de violencia habría ocurrido en la vivienda de Oñate, mismo lugar en el que ese mismo mes del 2024 el cantante urbano denunció haber sido víctima de un turbazo.

Un juicio en espera

A raíz de este ataque, la Fiscalía Metropolitana Sur abrió una investigación y decretó medidas cautelares en contra del imputado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y violencia de género.

El 15 de octubre pasado, en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo una audiencia de procedimiento abreviado al que llegó la causa. En esa ocasión, según los antecedentes que pudo conocer este medio, Oñate no se presentó, razón por la cual la el fiscal Alonso Hormazabal requirió que se le notificara nuevamente.

En esa misma ocasión, el tribunal accedió a la petición del Ministerio Público y decretó que además de ser notificado por el Poder Judicial, en esta ocasión tenía que ser notificado por Carabineros para que se presente en un nuevo intento para llevar a cabo el juicio abreviado.

Esa nueva fecha, según determinó el tribunal, quedó fijada para el próximo 1 de diciembre del 2025. En la misma resolución se estableció que si en esta ocasión Oñate no se presenta, se despachará una orden de detención.

“Siempre ha sido agresivo”

Para llevar a cabo el procedimiento abreviado, la Fiscalía además presentó la sanción que sugirió en contra de Balbi el Chamako. El ente persecutor pidió 540 días de presidio en su contra.

Además, el Ministerio Público también pidió la orden de alejamiento, al menos hasta que se lleve a cabo la audiencia de procedimiento abreviado.

Pero además de eso la Fiscalía expuso antecedentes extras sobre Oñate: “La víctima fue agredida por su conviviente y padre de tres hijos en común, quien mantiene en sistema interno diversas causa relacionadas en contexto de violencia intrafamiliar, quien agrede a la víctima en presencia de los hijos menores de edad, incluyendo menor de 11 años que se interpone en defensa de su madre”.

“Víctima indica que durante 12 años de relación con el imputado este siempre ha sido agresivo”, concluye el requerimiento del Ministerio Público.