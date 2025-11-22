BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast critica foco de la campaña y apunta contra Jara: “¿Va a cambiar algo por un debate más o menos?”

    En una actividad en Viña del Mar, el candidato presidencial criticó que la discusión de la segunda vuelta se concentre en los debates y arremetió contra su contendora, señalando que debe recorrer zonas afectadas por la violencia y el narcotráfico.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    En una actividad en Viña del Mar, donde sostuvo un encuentro con autoridades y dirigentes locales, el candidato presidencial José Antonio Kast volvió a cuestionar el foco de la campaña de segunda vuelta y apuntó directamente a su contendora, Jeannette Jara, al abordar los emplazamientos en torno a los debates y su accidentada visita al barrio Franklin.

    El abanderado de oposición aseguró que “es inexplicable que las personas no sean el centro de la preocupación de cualquier gobierno”, cuestionando que “la discusión a nivel de las candidaturas sea si va a ir o no a un debate, ese es el nivel. Si ya la gente nos conoce”,

    “Es mi tercera candidatura presidencial, sigo siendo el mismo. Mi contendora fue ministra tres años y medio, funcionaria pública y trabajó en el mundo privado, ¿Nadie la conoce? ¿Va a cambiar la perspectiva de las personas por un debate más o menos? Es importante, sí, vamos a tener debates, pero que todo se centre en eso, y no en la persecución del narcotráfico o el terrorismo, es inaudito”.

    Kast también abordó su visita al barrio Franklin realizada el viernes, donde recibió algunas pifias. “Yo ayer estaba feliz en Franklin, y podrán decir que uno pifió, ¡obvio que van a pifiar! ¿Quién esperaba algo distinto? (...) 2,6 de cada 10 chilenos votan por la candidata de la continuidad”, señaló.

    En ese punto, emplazó directamente a su rival. “Que ella [Jara] vaya a Franklin, que vaya a la feria en Arica, que vaya donde las víctimas del terrorismo, porque es terrorismo y no violencia rural”, afirmó.

    Frente a esto, la respuesta de Jara no se hizo esperar, quien a través de su cuenta de X afirmó “feliz voy, siempre que tú vayas al debate del Mega el mismo día”.

    Lee también:

    Más sobre:José Antonio KastJeannette JaraEleccionesSegunda vueltaElección presidencialDebateFranklin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred declara alerta roja en Tiltil por incendio forestal: alertan rápida propagación y viviendas afectadas

    RM y Valparaíso concentran 50% de los reclamos: MTT busca incentivar buen trato a estudiantes en transporte público

    Capturan a sujeto que se dedicaba a exportar hacia Hong Kong celulares y equipos robados en diversas ciudades de Chile

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Presidente de RN lleva a Mario Desbordes a tribunal supremo por apoyo a Carter y desata recriminaciones internas

    Elizalde niega ‘telefonazo’ de Araya por AC contra Simpertigue: “Él no me ha llamado para tratar este tema”

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Senapred declara alerta roja en Tiltil por incendio forestal: alertan rápida propagación y viviendas afectadas

    RM y Valparaíso concentran 50% de los reclamos: MTT busca incentivar buen trato a estudiantes en transporte público

    Empatía, una nueva forma de medir la sostenibilidad
    Negocios

    Empatía, una nueva forma de medir la sostenibilidad

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF

    Perú versus Chile: La amenaza agroexportadora es real

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Debacle en Anfield: Nottingham Forest golea al Liverpool y profundiza su mal momento en la Premier League
    El Deportivo

    Debacle en Anfield: Nottingham Forest golea al Liverpool y profundiza su mal momento en la Premier League

    Otro capítulo en la polémica: AFA obliga a Estudiantes a hacerle un pasillo a Rosario Central como nuevo campeón

    El potente mensaje de Manley Clerveaux tras su polémico castigo en Colo Colo: “Hablan y no saben ni una mier… de mí”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original
    Cultura y entretención

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela
    Mundo

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    En medio del G20: aliados de Ucrania dicen que plan de EE.UU. para fin de la guerra “requerirá trabajo adicional”

    Defensa de Bolsonaro cuestiona prisión preventiva y anuncia apelación ante la Corte Suprema brasileña

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”