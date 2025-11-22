Kast critica foco de la campaña y apunta contra Jara: “¿Va a cambiar algo por un debate más o menos?”

En una actividad en Viña del Mar, donde sostuvo un encuentro con autoridades y dirigentes locales, el candidato presidencial José Antonio Kast volvió a cuestionar el foco de la campaña de segunda vuelta y apuntó directamente a su contendora, Jeannette Jara, al abordar los emplazamientos en torno a los debates y su accidentada visita al barrio Franklin.

El abanderado de oposición aseguró que “es inexplicable que las personas no sean el centro de la preocupación de cualquier gobierno”, cuestionando que “la discusión a nivel de las candidaturas sea si va a ir o no a un debate, ese es el nivel. Si ya la gente nos conoce”,

“Es mi tercera candidatura presidencial, sigo siendo el mismo. Mi contendora fue ministra tres años y medio, funcionaria pública y trabajó en el mundo privado, ¿Nadie la conoce? ¿Va a cambiar la perspectiva de las personas por un debate más o menos? Es importante, sí, vamos a tener debates, pero que todo se centre en eso, y no en la persecución del narcotráfico o el terrorismo, es inaudito ”.

Kast también abordó su visita al barrio Franklin realizada el viernes, donde recibió algunas pifias. “Yo ayer estaba feliz en Franklin, y podrán decir que uno pifió, ¡obvio que van a pifiar! ¿Quién esperaba algo distinto? (...) 2,6 de cada 10 chilenos votan por la candidata de la continuidad”, señaló.

En ese punto, emplazó directamente a su rival. “Que ella [Jara] vaya a Franklin, que vaya a la feria en Arica, que vaya donde las víctimas del terrorismo, porque es terrorismo y no violencia rural”, afirmó.