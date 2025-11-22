Presidente de RN lleva a Mario Desbordes a tribunal supremo por apoyo a Carter y desata recriminaciones internas
Este sábado empezó a circular el escrito firmado por Rodrigo Galilea en contra del alcalde, en el que señala que “son hechos graves en lo político, con daño directo a candidatos de Renovación Nacional y al proyecto colectivo del partido".
Este sábado se dio a conocer una denuncia por parte del presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, al tribunal supremo del partido por el apoyo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, a la candidatura a la reelección de Álvaro Carter (Ind. Rep.) en La Araucanía.
En el texto, al que tuvo acceso La Tercera, el presidente de RN menciona que viene a poner en conocimiento del tribunal supremo partidario “los antecedentes que dan cuenta de un incumplimiento explícito del mandato del Consejo General de Renovación Nacional, consistente en el apoyo público otorgado a un candidato perteneciente a una colectividad y pacto electoral distintos de aquellos que integran la coalición Chile Vamos“.
Galilea señala que estos hechos contravienen “disposiciones estatutarias y los principios de lealtad partidaria que rigen la actuación de nuestros militantes".
“Son hechos graves en lo político, con daño directo a candidatos de Renovación Nacional y al proyecto colectivo del partido. Por lo mismo, hago llegar a ustedes la información pertinente, para que tomen todas las medidas necesarias conforme a lo dispuesto en nuestro Cuerpo Estatutario”, explica.
Tras ello, detalla el apoyo entregado por Desbordes a Carter, el que habría sido difundido en diversos registros disponibles en redes sociales.
“En el video en cuestión, el referido militante señala textualmente: ‘Si yo votara acá (Distrito 12), votaría Álvaro Carter…', pese a que en dicho distrito compite una candidata perteneciente a Renovación Nacional, actual diputada en ejercicio y que, además, es vicepresidenta nacional del partido", explica al respecto Galilea, refiriéndose a Ximena Ossandón.
Por lo anterior, considera que Desbordes habría cometido “una infracción grave a los deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos de Renovación Nacional, particularmente en lo dispuesto en su Artículo 4°”.
“En razón de la gravedad de los hechos expuestos, vengo en poner en conocimiento de este Honorable Tribunal Supremo los antecedentes descritos, a fin de que, en mérito de lo señalado, se sirvan disponer lo que estimen procedente, solicitando expresamente la suspensión de los derechos de afiliado del señor Mario Desbordes Jiménez, conforme a lo establecido en el Artículo 49° de los Estatutos de Renovación Nacional, el cual faculta a este Tribunal para aplicar las sanciones que correspondan dentro de su competencia", concluye el dirigente y senador del partido.
Respuesta de Desbordes
A través de una publicación en X, Desbordes criticó la carga por parte del timonel de RN.
“Faltan 22 días para elección donde nos jugamos el destino de Chile. A diferencia del presidente del partido, mi prioridad es esa. Dedicaré todos mis esfuerzos a la alcaldía de Santiago y a la trabajar con todo para que gane José Antonio Kast”, escribió en su cuenta.
Consumación de un conflicto
La acción por parte de Galilea ya había sido anunciada por el senador durante las semanas previas. El pasado 3 de noviembre, en una entrevista en Radio Infinita, había señalado que el apoyo de Desbordes a Carter era “una falta de consecuencia y lealtad política” y que llevaría los antecedentes al tribunal supremo.
Mientras tanto, el ex timonel de RN y actual alcalde de Santiago había justificado su postura en la postulación de Paola Romero (RN) como compañera de lista de Ossandón.
“Conozco a Álvaro Carter hace años, fuimos diputados juntos (...). No es nada contra Ximena Ossandón, ella también es una buena diputada, una tremenda líder. Lo que sí me parece grave y es responsabilidad directa de la directiva nacional, que debe responder ante el Tribunal Supremo, es que hayan llevado de compañera de lista a una candidata de izquierda, abiertamente de izquierda", explicó en aquella ocasión.
La polémica de Desbordes también abre un flanco a la actual secretaria general del partido, Andrea Balladares, quien también fue criticada por el alcalde tras salir en un afiche de campaña apoyando a un candidato de Evópoli, Jorge Guzmán.
