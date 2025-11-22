Presidente de RN lleva a Mario Desbordes a tribunal supremo por apoyo a Carter y desata recriminaciones internas

Este sábado se dio a conocer una denuncia por parte del presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, al tribunal supremo del partido por el apoyo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, a la candidatura a la reelección de Álvaro Carter (Ind. Rep.) en La Araucanía.

En el texto, al que tuvo acceso La Tercera, el presidente de RN menciona que viene a poner en conocimiento del tribunal supremo partidario “los antecedentes que dan cuenta de un incumplimiento explícito del mandato del Consejo General de Renovación Nacional, consistente en el apoyo público otorgado a un candidato perteneciente a una colectividad y pacto electoral distintos de aquellos que integran la coalición Chile Vamos“.

Galilea señala que estos hechos contravienen “disposiciones estatutarias y los principios de lealtad partidaria que rigen la actuación de nuestros militantes".

El presidente de RN, Rodrigo Galilea.

“Son hechos graves en lo político, con daño directo a candidatos de Renovación Nacional y al proyecto colectivo del partido . Por lo mismo, hago llegar a ustedes la información pertinente, para que tomen todas las medidas necesarias conforme a lo dispuesto en nuestro Cuerpo Estatutario”, explica.

Tras ello, detalla el apoyo entregado por Desbordes a Carter, el que habría sido difundido en diversos registros disponibles en redes sociales.

“En el video en cuestión, el referido militante señala textualmente: ‘Si yo votara acá (Distrito 12), votaría Álvaro Carter…', pese a que en dicho distrito compite una candidata perteneciente a Renovación Nacional, actual diputada en ejercicio y que, además, es vicepresidenta nacional del partido", explica al respecto Galilea, refiriéndose a Ximena Ossandón.

Por lo anterior, considera que Desbordes habría cometido “una infracción grave a los deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos de Renovación Nacional, particularmente en lo dispuesto en su Artículo 4°”.

“En razón de la gravedad de los hechos expuestos, vengo en poner en conocimiento de este Honorable Tribunal Supremo los antecedentes descritos, a fin de que, en mérito de lo señalado, se sirvan disponer lo que estimen procedente, solicitando expresamente la suspensión de los derechos de afiliado del señor Mario Desbordes Jiménez , conforme a lo establecido en el Artículo 49° de los Estatutos de Renovación Nacional , el cual faculta a este Tribunal para aplicar las sanciones que correspondan dentro de su competencia", concluye el dirigente y senador del partido.

Respuesta de Desbordes

A través de una publicación en X, Desbordes criticó la carga por parte del timonel de RN.

“Faltan 22 días para elección donde nos jugamos el destino de Chile. A diferencia del presidente del partido, mi prioridad es esa. Dedicaré todos mis esfuerzos a la alcaldía de Santiago y a la trabajar con todo para que gane José Antonio Kast”, escribió en su cuenta.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Consumación de un conflicto

La acción por parte de Galilea ya había sido anunciada por el senador durante las semanas previas. El pasado 3 de noviembre, en una entrevista en Radio Infinita, había señalado que el apoyo de Desbordes a Carter era “una falta de consecuencia y lealtad política” y que llevaría los antecedentes al tribunal supremo.

Mientras tanto, el ex timonel de RN y actual alcalde de Santiago había justificado su postura en la postulación de Paola Romero (RN) como compañera de lista de Ossandón.

“Conozco a Álvaro Carter hace años, fuimos diputados juntos (...). No es nada contra Ximena Ossandón, ella también es una buena diputada, una tremenda líder. Lo que sí me parece grave y es responsabilidad directa de la directiva nacional, que debe responder ante el Tribunal Supremo, es que hayan llevado de compañera de lista a una candidata de izquierda, abiertamente de izquierda", explicó en aquella ocasión.

La polémica de Desbordes también abre un flanco a la actual secretaria general del partido, Andrea Balladares, quien también fue criticada por el alcalde tras salir en un afiche de campaña apoyando a un candidato de Evópoli, Jorge Guzmán.