BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente de RN lleva a Mario Desbordes a tribunal supremo por apoyo a Carter y desata recriminaciones internas

    Este sábado empezó a circular el escrito firmado por Rodrigo Galilea en contra del alcalde, en el que señala que “son hechos graves en lo político, con daño directo a candidatos de Renovación Nacional y al proyecto colectivo del partido".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Este sábado se dio a conocer una denuncia por parte del presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, al tribunal supremo del partido por el apoyo del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, a la candidatura a la reelección de Álvaro Carter (Ind. Rep.) en La Araucanía.

    En el texto, al que tuvo acceso La Tercera, el presidente de RN menciona que viene a poner en conocimiento del tribunal supremo partidario “los antecedentes que dan cuenta de un incumplimiento explícito del mandato del Consejo General de Renovación Nacional, consistente en el apoyo público otorgado a un candidato perteneciente a una colectividad y pacto electoral distintos de aquellos que integran la coalición Chile Vamos“.

    Galilea señala que estos hechos contravienen “disposiciones estatutarias y los principios de lealtad partidaria que rigen la actuación de nuestros militantes".

    El presidente de RN, Rodrigo Galilea.

    “Son hechos graves en lo político, con daño directo a candidatos de Renovación Nacional y al proyecto colectivo del partido. Por lo mismo, hago llegar a ustedes la información pertinente, para que tomen todas las medidas necesarias conforme a lo dispuesto en nuestro Cuerpo Estatutario”, explica.

    Tras ello, detalla el apoyo entregado por Desbordes a Carter, el que habría sido difundido en diversos registros disponibles en redes sociales.

    “En el video en cuestión, el referido militante señala textualmente: ‘Si yo votara acá (Distrito 12), votaría Álvaro Carter…', pese a que en dicho distrito compite una candidata perteneciente a Renovación Nacional, actual diputada en ejercicio y que, además, es vicepresidenta nacional del partido", explica al respecto Galilea, refiriéndose a Ximena Ossandón.

    Por lo anterior, considera que Desbordes habría cometido “una infracción grave a los deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos de Renovación Nacional, particularmente en lo dispuesto en su Artículo 4°”.

    “En razón de la gravedad de los hechos expuestos, vengo en poner en conocimiento de este Honorable Tribunal Supremo los antecedentes descritos, a fin de que, en mérito de lo señalado, se sirvan disponer lo que estimen procedente, solicitando expresamente la suspensión de los derechos de afiliado del señor Mario Desbordes Jiménez, conforme a lo establecido en el Artículo 49° de los Estatutos de Renovación Nacional, el cual faculta a este Tribunal para aplicar las sanciones que correspondan dentro de su competencia", concluye el dirigente y senador del partido.

    Respuesta de Desbordes

    A través de una publicación en X, Desbordes criticó la carga por parte del timonel de RN.

    “Faltan 22 días para elección donde nos jugamos el destino de Chile. A diferencia del presidente del partido, mi prioridad es esa. Dedicaré todos mis esfuerzos a la alcaldía de Santiago y a la trabajar con todo para que gane José Antonio Kast”, escribió en su cuenta.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Consumación de un conflicto

    La acción por parte de Galilea ya había sido anunciada por el senador durante las semanas previas. El pasado 3 de noviembre, en una entrevista en Radio Infinita, había señalado que el apoyo de Desbordes a Carter era “una falta de consecuencia y lealtad política” y que llevaría los antecedentes al tribunal supremo.

    Mientras tanto, el ex timonel de RN y actual alcalde de Santiago había justificado su postura en la postulación de Paola Romero (RN) como compañera de lista de Ossandón.

    “Conozco a Álvaro Carter hace años, fuimos diputados juntos (...). No es nada contra Ximena Ossandón, ella también es una buena diputada, una tremenda líder. Lo que sí me parece grave y es responsabilidad directa de la directiva nacional, que debe responder ante el Tribunal Supremo, es que hayan llevado de compañera de lista a una candidata de izquierda, abiertamente de izquierda", explicó en aquella ocasión.

    La polémica de Desbordes también abre un flanco a la actual secretaria general del partido, Andrea Balladares, quien también fue criticada por el alcalde tras salir en un afiche de campaña apoyando a un candidato de Evópoli, Jorge Guzmán.

    Lee también:

    Más sobre:Mario DesbordesRNRenovación NacionalRodrigo GalileaÁlvaro Carter

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senapred declara alerta roja en Tiltil por incendio forestal: alertan rápida propagación y viviendas afectadas

    RM y Valparaíso concentran 50% de los reclamos: MTT busca incentivar buen trato a estudiantes en transporte público

    Capturan a sujeto que se dedicaba a exportar hacia Hong Kong celulares y equipos robados en diversas ciudades de Chile

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Kast critica foco de la campaña y apunta contra Jara: “¿Va a cambiar algo por un debate más o menos?”

    Elizalde niega ‘telefonazo’ de Araya por AC contra Simpertigue: “Él no me ha llamado para tratar este tema”

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    4.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    5.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Senapred declara alerta roja en Tiltil por incendio forestal: alertan rápida propagación y viviendas afectadas

    RM y Valparaíso concentran 50% de los reclamos: MTT busca incentivar buen trato a estudiantes en transporte público

    Empatía, una nueva forma de medir la sostenibilidad
    Negocios

    Empatía, una nueva forma de medir la sostenibilidad

    Las razones del exdirector de Sartor, Óscar Ebel, para colaborar en la investigación de la CMF

    Perú versus Chile: La amenaza agroexportadora es real

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Debacle en Anfield: Nottingham Forest golea al Liverpool y profundiza su mal momento en la Premier League
    El Deportivo

    Debacle en Anfield: Nottingham Forest golea al Liverpool y profundiza su mal momento en la Premier League

    Otro capítulo en la polémica: AFA obliga a Estudiantes a hacerle un pasillo a Rosario Central como nuevo campeón

    El potente mensaje de Manley Clerveaux tras su polémico castigo en Colo Colo: “Hablan y no saben ni una mier… de mí”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original
    Cultura y entretención

    Vuelven los Locos rayados: Cinema se reúne después de 37 Años con formación original

    Pablo Chill-E celebra confirmación en Viña 2026: “Voy a dar cara para representar el trap y a los olvidados”

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela
    Mundo

    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    En medio del G20: aliados de Ucrania dicen que plan de EE.UU. para fin de la guerra “requerirá trabajo adicional”

    Defensa de Bolsonaro cuestiona prisión preventiva y anuncia apelación ante la Corte Suprema brasileña

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”