BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Andrea Balladares (RN): “Es mezquino en este minuto estar hablando si Chile Vamos desaparece o no”

    La senadora electa y secretaria general de RN plantea que primero deben sortear la segunda vuelta presidencial y, posteriormente, abrir el debate sobre el futuro de la coalición. Eso sí, defiende que obtuvieron buenos resultados: "En votación sigue habiendo un electorado muy fuerte de Chile Vamos".

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    Andrea Balladares, secretaria general de RN y senadora electa por la Región del Maule. MARIO TELLEZ

    De manera sorpresiva para algunos en el sector, Andrea Balladares consiguió un escaño senatorial por la Región del Maule, dejando fuera a un nombre histórico de la zona: Juan Antonio Coloma, el actual diputado que buscaba reemplazar a su padre homónimo, quien no podía ir a la reelección.

    La también secretaria general de Renovación Nacional aborda la estrepitosa derrota de Evelyn Matthei en la presidencial y asegura que del futuro de Chile Vamos deben hablar después del balotaje. Además, no descarta postularse para la presidencia de su partido.

    El quinto lugar de Evelyn Matthei no estaba en los cálculos de nadie en Chile Vamos. ¿A qué lo atribuye?

    Es multifactorial. Finalmente, si tú miras la fotografía final de la elección, hay un resultado que nadie vio. Y ahí hay una lectura de diagnóstico de qué era lo que le estaba pasando a las personas. Obviamente me refiero a lo que fue el fenómeno Parisi. Ahora, en Chile esto pasa cada cierto tiempo. Fue ME-O en su minuto.

    Los desafiantes del sistema...

    Claro. Lo que todos asumíamos es que toda esa oposición a este gobierno iba a ser encarnada por los proyectos de derecha. Finalmente, no fueron totalmente encarnados por la derecha y fue por esta oposición distinta, fuera del sistema, que es la que encarnaba Parisi. Allí hay un punto muy relevante que tenemos que mirar para el futuro.

    Los resultados parlamentarios arrojaron un cambio de hegemonía en la derecha en favor de los republicanos. ¿Está en riesgo la derecha liberal?

    La verdad es que obviamente los resultados no son todo lo que nosotros esperábamos, pero como Chile Vamos -por ejemplo- en senadores es un solo punto de diferencia con la lista de republicanos o con la lista.

    En diputados son dos puntos y senadores es un punto.

    Exacto, entonces más bien tuvimos un problema de conversión, de que un punto o dos puntos te logra dejar con un escaño más y al otro lo deja con cero. Y por eso se ve tan diferente o tan disímil el número, pero en votación sigue habiendo un electorado muy fuerte de Chile Vamos, y obviamente a ese electorado tenemos que lograr hacerlo crecer a la próxima elección.

    MARIO TELLEZ

    En la comisión política de RN plantearon algunos que Demócratas, el centro, no les sumó en el pacto y, por lo mismo, pidieron un congreso ideológico. ¿Cree que fue una mala decisión?

    Había una construcción de una lista que habían generado los socialcristianos, los republicanos y los nacional libertarios y nosotros estábamos llamados a ello (...). Efectivamente eso no resultó, pero creo que era lo que teníamos que hacer. Estábamos construyendo una campaña presidencial que tenía que abrirse a un espacio político distinto. Finalmente, ese espacio y esos votantes, se los llevó el PDG, no se los llevaron los candidatos que se sumaron a esta lista. Obviamente no era lo que esperábamos.

    Otro debate que se abrió es qué pasará con la coalición. ¿Está muerto Chile Vamos?

    Como Chile Vamos, la votación que obtuvimos no es una mala votación. Es una votación similar a la de republicanos. Y además, hoy tenemos mucho que decir respecto a esos votantes que confiaron en nosotros. En RN tenemos una historia y una identidad de un partido que logra acuerdos, que busca mayoría y ahí nosotros vamos a tener un rol muy importante en el próximo Congreso. Además, es mezquino en este minuto estar hablando de que Chile Vamos desaparece o no, cuando lo que de verdad deberíamos estar haciendo es estar trabajando en la segunda vuelta presidencial.

    Plantea que la coalición debe seguir y que el foco debe estar en la segunda vuelta, pero ¿qué haría después del 14 de diciembre?

    Después del 14 de diciembre nosotros tenemos llamado un consejo general. Ese es el minuto donde tenemos que plantearnos cómo y qué posición vamos a ejercer, ya sea cuál sea el resultado de la presidencial, sea quien sea que gane la elección. En RN hay una identidad que tenemos que ser capaces de volver a ponerla sobre la mesa.

    Una cosa es apoyar a Kast en la campaña y otra es entrar al gobierno. ¿Cuál es su postura al respecto?

    Para mí, eso es una discusión post 14 de diciembre. Yo lo dije antes de la elección, hay que pasar a segunda vuelta. Y si no, había que apoyarlo (a Kast) sin condiciones y eso es lo que hay que hacer hoy.

    Los resultados de las elecciones reflotaron las críticas a la directiva. Ustedes desde antes tienen fechado para marzo los comicios internos, ¿usted buscará la presidencia?

    Las listas se inscriben hasta el 28 de febrero y la elección es el 28 de marzo. Así que las fechas están bastante claras y dan espacio para que nos concentremos en lo importante de hoy día: ganar la segunda vuelta. Después de eso veremos qué es lo que se nos viene como partido.

    MARIO TELLEZ

    Pero mi pregunta es otra, ¿se postulará o no?

    Todo eso son cosas que hay que ver después de la segunda vuelta.

    ¿Ve viable una lista de consenso?

    RN tiene una historia y trayectoria de elecciones, así que no le veo ningún problema a competir.

    Además del enlace de Luis Pardo en el comando de Kast, ¿cómo va a colaborar RN en la campaña presidencial?

    En nuestra fuerza territorial va a estar el compromiso de trabajo y de apoyar esta campaña con toda nuestra fuerza y con todas nuestras autoridades.

    ¿Pedirán alguna garantía sobre el programa de gobierno? Ideas que sí o sí deben estar.

    Hablar de garantías habla desde la no confianza y, al contrario, esto se ha ido construyendo desde la muy buena recepción y confianza con el Partido Republicano.

    Respecto de Evelyn Matthei, ¿ella debería desplegarse o estar en segunda línea?

    Ella tiene toda la disposición, así lo mostró el mismo domingo. Creo que fue una imagen muy positiva de unidad, de estar a disposición del país, ya lo hizo hace cuatro años atrás sin ninguna cuenta personal ni nada, así que creo que va a volver a pasar. Ella sigue teniendo un liderazgo muy importante dentro del sector.

    Más sobre:LT SábadoAndrea BalladaresRNDirectivaSenadoElecciones 2025

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Diego Ibáñez (FA): “No se trata de esconder nuestras banderas en la campaña, sino de acercarlas a la ciudadanía”

    Lo más leído

    1.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    2.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    3.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    4.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    5.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres
    Chile

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I
    Negocios

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana
    Tendencias

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”
    El Deportivo

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

    Agustín Pichot, a fondo: “Los Cóndores están en condiciones de ir por el batacazo en el Mundial”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”
    Cultura y entretención

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Crítica de discos: la historia juega a favor de The Beatles, pero no tanto para The Rolling Stones

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump
    Mundo

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump

    Las biografías esenciales sobre Franco a 50 años de su muerte

    Michel Shifter: “No está claro cuál es la estrategia de Trump para Venezuela”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios