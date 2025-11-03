La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

Durante las últimas horas comenzó a circular un video de campaña en el que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), respalda al candidato a diputado por el distrito 12, Álvaro Carter (republicano), en desmedro de la carta que lleva su partido en la zona, Ximena Ossandón.

“Si yo votara acá, votaría Álvaro Carter. Fuimos diputados juntos, lo conocí en el Congreso: trabajador, inteligente y estudioso, jugado por la gente, por los temas sociales, de defensa y seguridad”, señaló Desbordes en el video de campaña del diputado hermano del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

“Le pido a la gente de este distrito que siga apoyando a este gran diputado y lo reelijan con una gran votación” , agregó el extimonel de RN.

La situación provocó indignación en su partido. En entrevista con Radio Infinita, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, aseveró que esto significa “una falta de consecuencia y lealtad política”.

“Espero que sea una equivocación porque la principal candidata de RN en ese distrito es una candidata de gran trayectoria como es Ximena Ossandón”, marcó el senador.

Luego, en conversación con canal 24 Horas, el senador aseveró que “es una señal para mí inesperada, jamás hubiera pensado que algo así pudiera ocurrir”. No obstante, aclaró que esto no significa un gran problema para Chile Vamos: “Es una cuestión absolutamente minoritaria; la inmensa mayoría del partido y del pacto apoya a la gente del pacto”.

En esta misma línea, señaló que solicitarán al líder comunal “rectificar” sus dichos, afirmando que elevarán la situación ante el Tribunal Supremo del partido.

“Desde Renovación Nacional, lo que va a ocurrir es que estos antecedentes se enviarán al Tribunal Supremo del partido, y será este el que decida qué medidas tomar”, explicó.