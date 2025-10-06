SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“No lo había visto nunca”: afiche de Balladares con candidato de Evópoli desata la molestia de Desbordes y dirigentes RN

En la colectividad molestó que la secretaria general del partido se desplegara junto al diputado de Evópoli Jorge Guzmán, quien busca la reelección en el distrito 17, en un escenario en que RN lleva dos candidatos por esa zona.

Por 
Pedro Rosas
Rocío Latorre
 
Paula Catena

Una foto de un afiche de campaña del diputado Jorge Guzmán (Evópoli), quien busca la reelección en el distrito 17 de la Región del Maule, y la secretaria general de Renovación Nacional y candidata al Senado por la zona, Andrea Balladares, empezó a circular durante este fin de semana en grupos de WhatsApp de ese partido.

El registro no tardó en llamar la atención de varios dirigentes. Particularmente en el chat “Derecha Social”, que integran figuras de la colectividad como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la senadora Paulina Núñez, no dudaron en apuntar contra la mesa liderada por Rodrigo Galilea.

“Que triste es llegar a Talca y ver en la entrada de la comuna cómo la secretaria general de RN hace campaña con un Evópoli, teniendo en el distrito 2 grandes candidatos”, apuntó un dirigente.

Y es que en el distrito de Guzmán el partido lleva sus propias candidaturas: el independiente Baldemar Higueras y el militante de la tienda Ariel Amigo.

En ese contexto, uno de los que no dudaron en levantar la voz fue el jefe municipal de Santiago. “Eso no lo había visto nunca”, recalcó, apuntando directamente al cargo que ostenta Balladares en la colectividad y que él encabezó en el pasado.

La senadora Núñez, en tanto, no solo retomó las críticas contra la actual directiva, asegurando que el partido cedió cupos en distritos donde RN debería haber llevado candidatos para disputar la elección parlamentaria, sino también criticó directamente a Balladares y Galilea.

“Pensé que lo habíamos visto todo”, afirmó, y apuntó a que “la poca prudencia y la pérdida de foco llegan hasta la campaña misma (...). Que doloroso para nuestros candidatos y candidatas de la región”.

En el mismo intercambio, otro dirigente del partido dio cuenta de que, en el mismo distrito, el equipo territorial de Galilea también hizo campaña para Guzmán, específicamente entregando calendarios del candidato.

“Eso ya es muy extremo”, criticó Desbordes.

Los reparos, en todo caso, no pasaron inadvertidos en la directiva. Según explican fuentes del partido, el tema se trataría de una polémica artificial, ya que se trata de un apoyo inverso después de que Evópoli, que no lleva candidatos al Senado por El Maule, entregara su respaldo institucional a la candidatura de Balladares.

Tras los cuestionamientos, en un grupo de mensajería de la comisión política de RN, Balladares explicó que ha conversado con ambos candidatos de la tienda en la zona y que les ha mostrado su disposición para sostener actividades de campaña.

Y agregó: “En el caso de Ariel Amigo, me manifestó que tenía compromiso con nuestro candidato a senador Hugo Rey y que por eso no podía hacer actividades conmigo, y además Evópoli en la Región del Maule no tiene candidato a Senador y me proclamaron oficialmente como su candidata”.

Al respecto, el presidente de Evópoli en la región, Francisco Leyton, ratificó la versión de Balladares. “Los militantes de Evópoli tienen la libertad de apoyar a los candidatos del pacto Chile Grande y Unido (Chile Vamos y Demócratas). Desde Evópoli ha habido acercamientos con todos sus candidatos. En ese sentido, por ejemplo, el Diputado Jorge Guzmán, que va a la reelección, ha tenido acercamientos positivos con Andrea Balladares y Hugo Rey (ambos RN), para colaborar con su elección como Senadores”.

Más sobre:RNLa Tercera PMAndrea BalladaresJorge GuzmánEvópoliEl Maule

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Encontraron tablets robadas en colegio de El Quisco: Carabineros incauta dispositivos electrónicos en barrio Franklin

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Con cinco ejes: Kast entrega propuestas contra el vandalismo, “turbazos” e incivilidades

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

¿Y el registro nacional de pirómanos? La promesa del exministro Valenzuela que nunca llegó y que Minagri ahora desecha

Exministro Muñoz debuta en nuevo estudio con abogada que salió del Segundo Tribunal Ambiental por falsificar un correo electrónico

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

4.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Servicios

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Esta semana comienzan las postulaciones al Subsidio de arriendo: revisa los requisitos

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre
Chile

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Encontraron tablets robadas en colegio de El Quisco: Carabineros incauta dispositivos electrónicos en barrio Franklin

Con cinco ejes: Kast entrega propuestas contra el vandalismo, “turbazos” e incivilidades

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles
Negocios

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

“Vago y deficiente entendimiento de los problemas”: La dura auditoría a Transelec por el apagón del 25F

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina
Tendencias

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Por qué Gisèle Pelicot, la mujer drogada y abusada por su exesposo y más de 50 hombres, volvió a tribunales

Cómo China obtiene petróleo de Irán en secreto y evita las sanciones de EEUU, según reportes

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20
El Deportivo

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20

Arturo Vidal barre con todo: se lanza contra Nicolás Córdova y arremete contra la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

UEFA autoriza que el duelo de liga entre Villarreal y Barcelona se juegue fuera de España

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática
Mundo

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

Ron Dermer, Khalil al-Hayya y Jared Kushner: los líderes que dirigen las conversaciones entre Israel y Hamas en Egipto

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia