“No lo había visto nunca”: afiche de Balladares con candidato de Evópoli desata la molestia de Desbordes y dirigentes RN

Una foto de un afiche de campaña del diputado Jorge Guzmán (Evópoli), quien busca la reelección en el distrito 17 de la Región del Maule, y la secretaria general de Renovación Nacional y candidata al Senado por la zona, Andrea Balladares, empezó a circular durante este fin de semana en grupos de WhatsApp de ese partido.

El registro no tardó en llamar la atención de varios dirigentes. Particularmente en el chat “Derecha Social”, que integran figuras de la colectividad como el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la senadora Paulina Núñez, no dudaron en apuntar contra la mesa liderada por Rodrigo Galilea.

“Que triste es llegar a Talca y ver en la entrada de la comuna cómo la secretaria general de RN hace campaña con un Evópoli, teniendo en el distrito 2 grandes candidatos”, apuntó un dirigente.

Y es que en el distrito de Guzmán el partido lleva sus propias candidaturas: el independiente Baldemar Higueras y el militante de la tienda Ariel Amigo.

En ese contexto, uno de los que no dudaron en levantar la voz fue el jefe municipal de Santiago. “Eso no lo había visto nunca”, recalcó, apuntando directamente al cargo que ostenta Balladares en la colectividad y que él encabezó en el pasado.

La senadora Núñez, en tanto, no solo retomó las críticas contra la actual directiva, asegurando que el partido cedió cupos en distritos donde RN debería haber llevado candidatos para disputar la elección parlamentaria, sino también criticó directamente a Balladares y Galilea.

“Pensé que lo habíamos visto todo”, afirmó, y apuntó a que “la poca prudencia y la pérdida de foco llegan hasta la campaña misma (...). Que doloroso para nuestros candidatos y candidatas de la región”.

En el mismo intercambio, otro dirigente del partido dio cuenta de que, en el mismo distrito, el equipo territorial de Galilea también hizo campaña para Guzmán, específicamente entregando calendarios del candidato.

“Eso ya es muy extremo”, criticó Desbordes.

Los reparos, en todo caso, no pasaron inadvertidos en la directiva. Según explican fuentes del partido, el tema se trataría de una polémica artificial, ya que se trata de un apoyo inverso después de que Evópoli, que no lleva candidatos al Senado por El Maule, entregara su respaldo institucional a la candidatura de Balladares.

Tras los cuestionamientos, en un grupo de mensajería de la comisión política de RN, Balladares explicó que ha conversado con ambos candidatos de la tienda en la zona y que les ha mostrado su disposición para sostener actividades de campaña.

Y agregó: “En el caso de Ariel Amigo, me manifestó que tenía compromiso con nuestro candidato a senador Hugo Rey y que por eso no podía hacer actividades conmigo, y además Evópoli en la Región del Maule no tiene candidato a Senador y me proclamaron oficialmente como su candidata”.

Al respecto, el presidente de Evópoli en la región, Francisco Leyton, ratificó la versión de Balladares. “Los militantes de Evópoli tienen la libertad de apoyar a los candidatos del pacto Chile Grande y Unido (Chile Vamos y Demócratas). Desde Evópoli ha habido acercamientos con todos sus candidatos. En ese sentido, por ejemplo, el Diputado Jorge Guzmán, que va a la reelección, ha tenido acercamientos positivos con Andrea Balladares y Hugo Rey (ambos RN), para colaborar con su elección como Senadores”.