BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Más terreno, menos debates y el primer flanco: la primera semana de Kast de cara al balotaje

    El abanderado del Partido Republicano ha buscado adoptar una imagen más “popular”, por lo que ha mantenido su foco en desplegarse en distintas regiones. Lo anterior, en todo caso, no ha disipado el ruido por la vinculación del diputado de su partido, Cristián Araya, a la denominada trama bielorrusa.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre

    Con delantal, rodeado de gente, vendiendo tomates y entregando mil pesos de vuelto a una persona en la feria Santa María en la Región de Arica. Esa es la imagen que compartió, este jueves, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, por su cuenta de Instagram.

    Y es que la escena es parte del diseño de campaña de cara a la segunda vuelta, donde se busca proyectar a un “José Antonio Kast más popular”. Episodios como ese hubo varios durante esta semana, en la que si bien hacen un buen balance en su equipo, reconocen que se vio empañada por la vinculación del diputado Cristián Araya a la trama bielorrusa.

    El comando comenzó a planificar la puesta en escena tres semanas antes de los comicios del 16-N y entre esos ajustes, se le pidió al exconvencional constituyente, Martín Arrau, que asumiera la jefatura de la carrera a La Moneda.

    Así, se encargó de afinar con antelación la gira que Kast llevó a cabo esta semana en tres regiones: La Araucanía, Los Lagos y Arica. Los detalles más finos se ultimaron el mismo domingo de la elección, en una reunión que se extendió hasta la madrugada.

    Bajo ese mismo relato, la agenda tras el triunfo no solo contempló el despliegue en terreno, sino que todo su equipo se volcó a amarrar los apoyos de las otras fuerzas de derecha: Jorge Quiroz sostuvo reuniones con el equipo económico de Evelyn Matthei; Carmen Soza, jefa programática, se reunió con su par del comando de la exalcaldesa, Juan Luis Ossa; y el timonel de republicanos, Arturo Squella, se reunió con los tres partidos de Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario. A lo anterior, también se sumaron encuentros con los gobernadores y alcaldes del sector.

    Por lo mismo, el balance fue positivo. A diferencia de su campaña de 2021, el republicano logró amarrar rápidamente los respaldos, evitando tener ese flanco.

    Sin embargo, ese buen diagnóstico se vio nublado por la vinculación de Araya con la trama bielorrusa. Según información de Ciper, el parlamentario y hermano de una de las asesoras más cercanas y jefa de gabinete de Kast, Carolina Araya, habría recibido $1,7 millones por parte del conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, quien es investigado por lavado de dinero en el caso del consorcio bielorruso.

    Por este tema, el comando tuvo que salir a responder en varias ocasiones y abrió el primer flanco relevante en la campaña para la segunda vuelta, donde el abanderado se medirá con la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

    En el sector miran con atención cómo Kast enfrentará el asunto, ya que -advierten- si se transforma en un caso de corrupción la vara debe ser más alta.

    El candidato abordó la polémica el jueves en Arica. Ahí si bien recalcó que “aquí no hacemos defensas corporativas”, cuestionó los antecedentes que apuntan al parlamentario. “Llama la atención: lo dije el primer día que comencé la campaña, que iban a ser 90 días de difamaciones, de mentiras”, señaló.

    Cristián Valenzuela, el principal asesor de José Antonio Kast, se encargó del control de daños: sostuvo una conversación con Araya y le pidió todos los antecedentes del caso. Además, se les entregó una bajada comunicacional a los principales dirigentes de la colectividad para que estuvieran alineados.

    Valparaiso, 29 de enero de 2024 Punto de prensa del diputado Cristian Araya Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    El esfuerzo inmediato, repiten en el entorno del candidato, es lograr mantener el foco en el programa y el trabajo en terreno. Para eso activaron a los voceros habituales para enfrentar episodios complejos: Squella; la secretaria general, Ruth Hurtado; y algunos parlamentarios.

    Hasta ahora, además del propio Kast, quienes han respondido públicamente son Squella, Hurtado y la vocera del comando, Mara Sedini. La línea comunicacional apunta a cuestionar la solidez de los antecedentes y, al mismo tiempo, dejar abierta la puerta a sanciones internas si surgen nuevos datos.

    A la presión por contener el caso Araya, se sumó la negativa de Kast a participar en algunos debates, como el que organizó Mega, lo que abrió una discusión en el sector respecto de los costos de ceder espacios de exposición en la recta final. “Nosotros vamos a elegir a qué programas vamos y a cuáles no”, dijo Kast el miércoles, mientras que ayer recalcó que “voy a estar en aquellos donde nos hayan invitado a los dos y hayamos concordado los dos asistir”.

    A juicio del comando, se trata de una controversia artificial, pues la propia Jara se ausentó de debates gremiales durante la primera vuelta. Además, agregan, que nunca confirmaron la asistencia.

    Sin embargo, la carta oficialista lo ha emplazado a asistir a todos los debates, en un contexto en el que, hasta ahora, el republicano solo ha garantizado su participación en Archi y Anatel.

    También sigue abierta la disyuntiva sobre si concurrirá al streaming de Franco Parisi, Bad Boys, cuyo electorado es considerado clave para ambos comandos, tras haberse posicionado como la tercera mayoría en la primera vuelta. Hasta ahora, Kast solo ha señalado que está en evaluación.

    Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Ayer, apenas aterrizó desde Arica, Kast apareció en Franklin en compañía del alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN). El candidato no tuvo la mejor recepción: fue abucheado, aunque también recibió muestras de respaldo. Un riesgo -afirman en su equipo- que estaba dentro de los cálculos.

    Es parte de la nueva veta “más popular” que quiere mostrar Kast en segunda vuelta y que se da luego de la polémica que se abrió por el uso del podio blindado con un vidrio para realizar puntos de prensa, lo que atribuyeron a motivos de seguridad. Sin embargo, fue cuestionado por Jara, quien apeló a que ella no necesita de ese tipo de medidas.

    De todas formas, en el comando de Kast recalcan que proyectar un perfil “más popular” no tiene que ver con esa controversia, sino que estaba pensado de antes como parte del diseño.

    La próxima semana será similar a esta: despliegue en regiones, actividades en terreno y entrevistas en medios de comunicación. Las dos últimas semanas de la contienda electoral, en tanto, serán de debates y de cierres masivos de campaña en regiones.

    Más sobre:José Antonio KastLT SábadoPartido RepublicanoEleccionesSegunda vuelta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Diego Ibáñez (FA): “No se trata de esconder nuestras banderas en la campaña, sino de acercarlas a la ciudadanía”

    Lo más leído

    1.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    2.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    3.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    4.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    5.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres
    Chile

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I
    Negocios

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana
    Tendencias

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”
    El Deportivo

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

    Agustín Pichot, a fondo: “Los Cóndores están en condiciones de ir por el batacazo en el Mundial”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”
    Cultura y entretención

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Crítica de discos: la historia juega a favor de The Beatles, pero no tanto para The Rolling Stones

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump
    Mundo

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump

    Las biografías esenciales sobre Franco a 50 años de su muerte

    Michel Shifter: “No está claro cuál es la estrategia de Trump para Venezuela”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios