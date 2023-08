“Se envalentona frente a las cámaras, abusando de su poder”: Kast califica a Boric de “cobarde” por comparación tras muerte de Teillier

“Guillermo Teillier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido y hoy día cuando estamos próximos a conmemorar 50 años (del Golpe de Estado) hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Y me parece que ahí hay diferencias que son humanas incalculables”.

Esta declaración hizo el Presidente Gabriel Boric este martes al referirse a la muerte del timonel del Partido Comunista Guillermo Teillier. El Mandatario hizo estas declaraciones en la sede del Congreso Nacional en Santiago, en el marco de su asistencia al velorio del exdiputado, enfrentando críticas de la oposición por su decisión de establecer dos días de duelo nacional por la partida del exlegislador.

Horas antes de esas declaraciones, se conoció que el retirado brigadier del Ejército Hernán Chacón Soto, de 86 años, se quitó la vida luego que personal de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones llegara a su departamento en Las Condes para detenerlo. El lunes 28 de agosto el militar fue condenado a 25 años y un día de cárcel como autor de los homicidios y secuestros del cantautor y director teatral Víctor Jara y del director de prisiones del gobierno de Salvador Allende, Littré Quiroga.

Sauerbaum: “Sería bueno que lo aclarara”

En la oposición salieron inmediatamente a cuestionar al Mandatario. “Quizás lo dijo por la persona que había sido, cierto, asignada como culpable en el caso de Víctor Jara, no lo sabemos. Sería bueno que él lo aclarara, porque la verdad queda a la sospecha si se refería a cualquier persona”, señaló el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), agregando que el gobernante “debe ser mucho más específico y tratar de no ofender a personas que pueden tener a lo mejor también algún problema psiquiátrico”.

Por su parte, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri afirmó ese día que el Mandatario perdió la “estatura presidencial” al “burlarse de una persona de 86 años que se quitó la vida antes de ir a la cárcel a cumplir una condena. El Presidente, que se supone está preocupado por la salud mental, no puede burlarse o descalificar a una persona que se quita la vida”.

Kast: Boric “es un cobarde”

Convencido de que Boric aludió al caso del militar que se quitó la vida tras ser condenado por el homicidio de Víctor Jara, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, calificó a Boric de “cobarde”.

“Alguien que abusa del poder, alguien que utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde, él es un cobarde. Y la misma cobardía tuvo cuando se rio de Jaime Guzmán usando una polera, con su rostro asesinado, riéndose de ese asesinato. La misma cobardía tuvo cuando se reunió en privado, sin decirle a nadie, con unos asesinos de Jaime Guzmán”, sostuvo el excandidato presidencial en el programa del Partido Republicano Semana RE, transmitido en sus redes sociales.

“¿Sería capaz de ir a decirle a la familia de la persona que se quitó la vida lo mismo que dijo en público utilizando una tribuna que no le corresponde? Yo creo que no. Porque él también, me consta que es una persona que tiene sentimientos. Más allá de que se equivoque y todo, yo creo que él no sería capaz de ir a decirle a la familia, que no tiene relación con las situaciones de sentencias judiciales, violaciones de los derechos humanos, lo que dijo en público”, comentó.

En esa línea, rechazó el duelo nacional por el fallecimiento de Teillier y cuestionó la influencia del PC en el gobierno

Kast afirmó que el actual ministro de Educación y militante de esa tienda, Nicolás Cataldo “avaló, promovió la violencia en los jóvenes para destruir” el Metro de Santiago.

“Ese es el mejor ejemplo de lo que son capaces de hacer los comunistas. Y el Presidente está, a mí juicio, capturado por este grupo político y lo hace tomar malas decisiones. Y se envalentona frente a las cámaras, abusando de su poder y eso para mí es cobardía”, aseguró el líder del partido de oposición.

*El Ministerio de Salud tiene a disposición de la ciudadanía un número telefónico, en caso de tener consultas o inquietudes sobre acciones o intenciones suicidas, tanto propias como de un cercano o cercana. Si siente que necesita ayuda con respecto a este tema puede comunicarse con Salud Responde al 600-360-7777.