SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

En la lista de invitados a la conmemoración de los 52 años del quiebre democrático de 1973 -la última de Gabriel Boric como Jefe de Estado de la actual administración- estaban incluidos los tres expresidentes.

Por 
Alonso Aranda
 
David Tralma
La expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Andres Pina/Aton Chile. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Hasta ayer, había una alta probabilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet (Partido Socialista) asistiera a la ceremonia de conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado de 1973 en La Moneda. La última de Gabriel Boric como Jefe de Estado en la actual administración.

Sin embargo, en horas de la mañana de este jueves desde su entorno confirmaron la ausencia de la otrora dos veces máxima autoridad del país. La razón: un cuadro viral.

De esta manera, la inasistencia de Bachelet se suma a la de los otros expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Democracia Cristiana) y Ricardo Lagos (Partido por la Democracia). En la lista de invitados a la conmemoración de los 52 años del quiebre democrático estaban incluidos los tres exmandatarios.

Frei Ruiz-Tagle y Lagos se habían excusado con antelación. El decé, según informaron desde su entorno, viajó el pasado domingo a España para participar del Chile Day en Madrid. El exmandatario PPD, en tanto, está retirado de la vida pública desde comienzos de 2024, para privilegiar su salud, a sus 87 años.

Anteriormente, en marzo pasado, la expresidenta Bachelet también se vio obligada a excusarse a última hora de la invitación que había recibido de La Moneda para asistir a la ceremonia de promulgación de la reforma de pensiones.

En aquella ocasión, en que también había expectativas de su aparición, la exmandataria se excusó por estar afectada por un resfrío.

Más sobre:Michelle BacheletGolpe de EstadoLa MonedaGobiernoGabriel Boric

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Localizan el arma que se habría utilizado en el asesinato de Charlie Kirk pero el tirador sigue prófugo

Polonia pide reunión de emergencia en la ONU y restringe su espacio aéreo oriental tras derribar drones rusos

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Servicios

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias
Chile

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Se suma a ausencias Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

“Operación Fortaleza”: Carabineros y PDI detienen a 386 personas en operativo de copamiento en La Araucanía

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos
Negocios

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

Rosanna Costa advierte un bajo crecimiento del empleo y un aumento de los salarios por sobre su promedio histórico

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”
El Deportivo

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”

DT de Sevilla llena de elogios a Alexis Sánchez: “Muchos confunden disfrutar con ganar dinero”

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Elche por la liga española

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos
Cultura y entretención

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos

Seguirá en la cárcel: vuelven a negar libertad condicional al asesino de John Lennon

Una mujer capturada y unos indígenas degollados: la historia de la destrucción de Santiago un 11 de septiembre

Localizan el arma que se habría utilizado en el asesinato de Charlie Kirk pero el tirador sigue prófugo
Mundo

Localizan el arma que se habría utilizado en el asesinato de Charlie Kirk pero el tirador sigue prófugo

Polonia pide reunión de emergencia en la ONU y restringe su espacio aéreo oriental tras derribar drones rusos

Maduro proclama el inicio de una nueva fase de “ofensiva permanente” en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad