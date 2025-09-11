Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Hasta ayer, había una alta probabilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet (Partido Socialista) asistiera a la ceremonia de conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado de 1973 en La Moneda. La última de Gabriel Boric como Jefe de Estado en la actual administración.

Sin embargo, en horas de la mañana de este jueves desde su entorno confirmaron la ausencia de la otrora dos veces máxima autoridad del país. La razón: un cuadro viral.

De esta manera, la inasistencia de Bachelet se suma a la de los otros expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Democracia Cristiana) y Ricardo Lagos (Partido por la Democracia). En la lista de invitados a la conmemoración de los 52 años del quiebre democrático estaban incluidos los tres exmandatarios.

Frei Ruiz-Tagle y Lagos se habían excusado con antelación. El decé, según informaron desde su entorno, viajó el pasado domingo a España para participar del Chile Day en Madrid. El exmandatario PPD, en tanto, está retirado de la vida pública desde comienzos de 2024, para privilegiar su salud, a sus 87 años.

Anteriormente, en marzo pasado, la expresidenta Bachelet también se vio obligada a excusarse a última hora de la invitación que había recibido de La Moneda para asistir a la ceremonia de promulgación de la reforma de pensiones.

En aquella ocasión, en que también había expectativas de su aparición, la exmandataria se excusó por estar afectada por un resfrío.