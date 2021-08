Sebastián Sichel: “Para algunos, el orden y respeto al Estado de derecho no es prioridad, insisten con indultos y dejan en indefensión a las víctimas”

Ayer sábado los candidatos de la oposición increparon al independiente por Chile Vamos, Sebastián Sichel, a raíz de unas declaraciones que dio en El Mercurio. “No por la excusa de respetar los derechos humanos vas a renunciar a una de las obligaciones principales del Estado que es mantener el orden y controlar la violencia”, dijo Sichel.

Una frase a la que respondieron los postulantes a La Moneda de Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social. “Las declaraciones de Sebastián Sichel son especialmente graves viniendo de un ministro de un gobierno que no fue capaz de mantener el orden, de proteger a las personas ni respetar los DD.HH. Es lamentable ver que para Sichel, igual que para Piñera, los DD.HH son solo una excusa”, dijo Gabriel Boric a través de Twitter. “Lo mínimo que merece Chile tras una frase así, es que el exministro se disculpe con las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Las de ayer y las de hoy, las de la dictadura y las del gobierno del que fue ministro”, agregó el diputado.

La senadora y candidata DC, Yasna Provoste, en tanto, dijo: “Esa es la diferencia entre la derecha representada por este gobierno y Sebastián Sichel, y nosotros. Para ellos los derechos humanos son una excusa, para nosotros son una condición fundamental de la vida en sociedad. Su respeto no permite excepciones”.

A ellos se sumaron el candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami -“El respeto de los Derechos Humanos nunca es una excusa. No sorprenden estas declaraciones de Sebastián Sichel, ex ministro de un gobierno que toleró violaciones a los DD.HH. por agentes del Estado”-, y el candidato de Unión Patriótica, Eduardo Artés -“Para Sichel los Derechos Humanos son una ‘excusa’, para otros son algo ‘neutral’ para todos, para nosotros son los derechos de los trabajadores y pueblos. Así será mientras exista el capitalismo y el dominio imperialista”.

Esta mañana, el exministro de Desarrollo Social respondió a los emplazamientos de sus contendores, acusando una competencia “muy poco edificante por quién es más de izquierda”.

“Mi compromiso con los DDHH es total, y lo es también con el orden y mantención del Estado de derecho. Lo dije textual en el diario: ‘¿Desde cuándo mantener el orden significa no respetar los DDHH? En una democracia madura hay que mantener el orden, hacer valer el Estado de derecho y respetar los DDHH. Es una obligación mínima’. No hay atajos ni excusas”, dijo Sebastián Sichel.

“Se pueden perseguir ambos objetivos, eso es gobernar. Es claro que, para algunos, el orden y respeto al Estado de derecho no es prioridad, insisten con indultos y dejan en indefensión a las víctimas. Donde no hay Estado de derecho, no hay justicia y pierden los más débiles”, agregó el expresidente de Banco Estado.

“Se necesita experiencia y fijar convicciones en las personas que más necesitan y no en las que más gritan. No sé si algunos candidatos, que sólo conocen la realidad desde la comodidad de un cargo público, tienen lo que se requiere para liderar el nuevo ciclo político”, concluyó Sichel.