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    Secretario general del FA advierte al gobierno: “Si no dialogan, no conversan, como hasta ahora, van a tener conflictividad”

    En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, André Couble señaló que en el gobierno de Gabriel Boric no hubo movilizaciones porque "cada política pública se hizo en diálogo con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, también con el mundo empresarial”.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Se cumple una semana desde que José Antonio Kast asumió como Presidente de la República y desde la oposición el prematuro balance que se hace de estos primeros siete días de gobierno no es de los mejores.

    Así al menos lo expresó el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, quien en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera cuestionó la supuesta falta de diálogo y las presuntas mentiras que han surgido desde el Ejecutivo.

    Asimismo, advirtió que la, según él, falta de conversaciones respecto de los últimos anuncios del Gobierno traerá consecuencias con la ciudadanía.

    “Si es que en cada tema creen que tienen un apoyo importante y no dialogan, no conversan, no buscan puntos de acuerdo, como es lo que pareciera ser ahora, van a tener conflictividad, van a tener problemas”, señaló.

    En ese sentido planteó que: “Pareciera ser que ellos tienen sus ideas, las quieren implementar, sin diálogo. Y ahí hay una diferencia importante con el gobierno anterior. Porque muchas veces se dice, ‘ah, no hubo movilizaciones en el gobierno de Boric, porque casi que eran ustedes mismos quienes armaban las movilizaciones’. Y no es así. Eso fue porque cada política pública se hizo en diálogo con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, también con el mundo empresarial”.

    Así explicó que, por ejemplo, en materia de indultos no se ha conversado con las familias; respecto del retiro del proyecto de organización ramal no se ha conversado con el mundo sindical; respecto de la suspensión de decretos medioambientales no se ha dialogado con organizaciones ad hoc; entre otras.

    “El problema que veo es si eso se hace sin diálogo con la sociedad civil, con el resto del espectro político, y se hace simplemente imponiendo su agenda ideológica. Va a tener problemas el gobierno”, sentenció el dirigente frenteamplista.

    “Quiroz miente”

    En tanto, Couble criticó en duros términos al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y lo acusó de saber poco de finanzas públicas, por sus cuestionamientos a las platas del Estado que se heredó del gobierno de Gabriel Boric.

    “Pareciera que Quiroz entiende poco de finanzas públicas. No viene del mundo de las finanzas públicas. Hace toda una puesta en escena con el tema de la caja, cuando el mismo, por ejemplo, De Gregorio sale a decir que... Y es verdad, lo que importa cuando uno mira las finanzas públicas es el déficit estructural, es el déficit efectivo, son los ingresos, son los gastos, cómo crece o no crece el gasto. La caja es un dato súper variable.

    Respecto de la polémica por la “caja” que habría dejado el gobierno anterior, Couble dijo que “el Fisco se pudo haber endeudado más y terminar con una caja mayor. Es ineficiente para el Fisco porque paga más intereses. Y el dato no era actualizado”.

    “Quiroz miente al decir que se hereda una caja de 40 millones de dólares cuando lo que se hereda es una caja de 1.400 millones de dólares, porque los gobiernos se traspasan en marzo, por lo tanto cuando habla de lo que hereda un gobierno a otro, debería haber la cifra más actualizada”, añadió.

    En tanto, Couble también cuestionó la reforma tributaria que -en su opinión- estaría haciendo el gobierno para beneficiar a los más ricos.

    También cuestionó la zanja realizada en el norte en el marco del Plan Escudo Fronterizo, señalando que estas acciones tienen un efecto disuasivo “cuando se hacen no cuando se anuncian” y que, incluso, esto podría generar un mayor ingreso de migrantes ilegales.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde La RedacciónAndrés CoubleFrente Amplio

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